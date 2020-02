"Hier est un autre jour !": la comédie hilarante à voir absolument

Pierre, joué par Daniel Hanssens , un avocat froid et rigide, rencontre Michel, l'homme le plus imprévisible au monde, interprété par Pierre Pigeolet .

Les comédiens belges Daniel Hanssens et Pierre Pigeolet étaient les invités du "8/9". Ils jouent dans une pièce de théâtre désopilante: "Hier est un autre jour !, de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros.

Daniel Hanssens précise, déjà avec beaucoup d'humour : "C'est un type qui revit une histoire, sans arrêt, tous les jours... C'est un type qui revit une histoire, sans arrêt". Cette intervention ne manque pas de faire rire tout le plateau et laisse donc présager une pièce de théâtre les plus désopilantes.

Pour Daniel Hanssens , également metteur en scène de Hier est un autre jour !, ces différentes versions ne leur posent toutefois pas de problèmes d'interprétation. Il affirme : "On ne se soucie pas trop des autres versions. À ce moment, on ne joue plus rien. On a joué L'emmerdeur et Le Dîner de cons ensemble. Si on commence à faire attention à ce qu'il s'est passé avant, on ne les joue plus. Nous c'est avant tout une histoire qu'on raconte. C'est le principal. Nous regardons si l'histoire est bonne et bien ficelée du début jusqu'à la fin et c'est cela qui nous a tentés dans l'aventure".

La pièce Hier est un autre jour !, a été écrite en 2013 au Théâtre des Bouffes à Paris par Sylvain Meyniac et Jean-François Cros . Elle a depuis été jouée à maintes reprises en France et en Belgique.

C'est une machine de guerre cette pièce. D'ailleurs elle a eu une nomination aux Molières de la meilleure comédie et on forme une équipe fantastique.

Des choix et du travail, la clé de la réussite

Daniel Hanssens et Pierre Pigeolet dans "Bossemans et Coppenolle" - © Kim Leleux

Pour Daniel Hanssens, son duo avec Pierre Pigeolet était le choix le plus logique pour une telle pièce : "D'abord je réfléchis à qui pourrait bien interpréter ce rôle-là. Et si c'est une chose que j'ai envie de faire avec Pierre, car on se connait depuis très très longtemps et on a déjà eu beaucoup de choses en duo, je lui propose".

Il ajoute : "Ensuite je détermine les autres rôles, en me disant : 'qui choisir dans ceux avec qui j'ai l'habitude de travailler', et puis parfois je sélectionne des gens nouveaux où je pense : 'tiens je me mettrais avec lui, il pourrait être très bien pour le rôle'".

Daniel justifie une telle sélection :

La distribution, c'est 50% de la réussite du spectacle. Le reste, c'est tout le travail qu'il y a derrière.

Le travail se paie aussi avec les nombreuses répétitions, bien utiles pour éviter aux acteurs de rire eux-mêmes de tous les gags et autres quiproquos. Daniel Hanssens certifie : "On rit beaucoup pendant les répétitions mais en spectacle il en est hors de question".

Il développe : "On rit nous entre nous. Tout ce qui peut nous faire rire, on le fait en répétition et on rigole beaucoup. On ne se prend pas au sérieux mais on travaille sérieusement. La comédie est toujours basée sur une grande base de tragédie. Moi je vis un drame, lui vit aussi un drame dans cette histoire. Et après, il y a le petit déclic qui fait que cela devient une comédie. C'est cela que nous travaillons".