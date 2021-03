Henri PFR et BJ Scott rassurent sur le futur musical des talents éliminés de The Voice Belgique

Typh, BJ, Henri et Loïc devront, eux aussi, faire leurs choix. Quels candidats emmèneront-ils plus loin dans l’aventure ? Pour le découvrir, rendez-vous ce mardi 16 mars à 20h45 sur La Une !

Ce soir, d’autres talents prendront possession de la scène et enchaîneront les performances pour convaincre le public et les coachs.

BJ et Henri PFR étaient les invités du 8/9 pour préfacer la suite des lives de The Voice Belgique qui se tiennent ce mardi 16 mars dès 20h45 sur La Une. Les deux coachs ont abordé le stress entourant l’élimination de leurs talents et leur suivi des candidats même après la fin de l’aventure.

Les talents de BJ Scott que vous découvrirez sur scène ce soir sont Jérémie, Mateo, Clara et Vik. Même après huit saisons sur le banc de coach, la mama de The Voice redoute le moment de la sélection tant le niveau est élevé. "Ils ont tous leur chance c’est sûr. Cela dépend du public et selon celui ou celle qu’il choisit, on tranche, et c’est ce qui est horrible. On entend chez moi que c’est vraiment très bon, je vais avoir difficile" présage-t-elle.

Tout comme les critères de sélection pris en compte par Typh Barrow et Loïc Nottet, BJ choisira le ou la candidat(e) plus capable de poursuivre l’aventure "parce qu’au fur et à mesure que les semaines passent l’engrenage, le stress et les responsabilités augmentent". Cependant, la coach estime qu’il s’agira d’une décision douloureuse "tellement ils sont forts".

Dans l’équipe d’Henri PFR, cinq talents s’affronteront, résultat d’une fin de Duels surprenante, avec Quentin, Jennifer, TK, Hasmik et Dania. Le jeune coach, s’il devra faire un déçu de plus à l’heure du choix du talent qui poursuivra l’aventure, se satisfait pleinement d’avoir pu compter neuf chanteurs dans son équipe : "Si on pouvait avoir 40 candidats dans l’équipe je les aurais pris. C’est ma première année à The Voice et je me rends compte à quel point, en dehors de l’expérience musicale, c’est une vraie expérience humaine qui est très forte avec toutes les rencontres que j’ai pu faire et toutes ces personnes qui ont tellement pu m’apporter. Je suis très content d’avoir une personne en plus dans l’équipe. Après ce sera d’autant plus difficile que je n’ai pas 4 candidats face à moi mais 5, mais cela devrait aller".