Helmut Lotti chante "Bella Ciao" et plein d’autres classiques italiens sur son nouvel album

Dans ce nouveau disque, le ténor gantois vous fait revivre les plus grands classiques du répertoire italien dont le célèbre Bella Ciao, ce chant de résistance rendu célèbre par la série La Casa de Papel.

Après s’être aventuré dans de nombreux styles musicaux : variété, pop, rock, soul, musique classique, africaine, latino-américaine et même russe, Helmutt Lotti est de retour avec un album… en Italien !

Helmut Lotti était l’invité du 8/9 dans le cadre de la sortie de son nouvel album, Italian Songbook. Ce disque paru le 3 septembre comporte des chansons populaires avec un accompagnement et des arrangements classiques.

Dans le cadre des 75 ans de l’immigration italienne et pour contenter tous les types de publics, le ténor de 51 ans mise sur cet Italian Songbook. Cet album se présente comme un crossover entre les chansons classiques et populaires , enregistré avec un grand orchestre. "Je voulais montrer aux gens que je n’avais pas vraiment changé mon style parce qu’il y avait des gens qui se demandaient ce que je faisais maintenant. Et j’avais déjà chanté assez de chansons italiennes sur les classiques donc je trouvais que c’était une bonne idée de faire cela" justifie le chanteur lyrique belge.

En plus de 30 ans de carrière et d’envolées lyriques, Helmut Lotti a parcouru de nombreux répertoires, parfois bien en dehors de son domaine de prédilection, la musique classique.

On retrouve ainsi des grands standards comme Bella Ciao mais aussi Una lacrima sul viso de Bobby Solo. Marieke van Hooff, la compagne d’Helmut Lotti, prend place dans les chœurs de ce morceau qui n’est pas un choix anodin. "J’aime cette chanson en particulier parce que Bobby Solo était le mix entre Elvis et Roy Orbison vocalement" déclare-t-il, une comparaison très flatteuse, d’autant plus que le King a été l’artiste qui a donné envie à Helmut Lotti de se lancer dans la musique.

Le ténor gantois a aussi enregistré sa reprise de sa chanson italienne préférée, Al Di Là, titre qui a représenté l’Italie à l’Eurovision en 1961 et qui est chanté l’année suivante dans le film L’amour à l’italienne. Petite particularité, c’est cette fois-ci Helmut Lotti lui-même qui chante aussi les chœurs. Il a ainsi enregistré huit fois sa voix, dans une tessiture plus aigüe, pour apporter de la consistance et respecter dans le même temps l'harmonie de la chanson.

Le public pourra bientôt apprécier la panoplie vocale du ténor gantois sur ces chansons italiennes lors de sa tournée avec le Golden Symphonic Orchestra dès le 28 décembre à Ostende avant de passer notamment par le Forum de Liège le 8 janvier et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi le 29 janvier 2022.