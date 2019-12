Helmut Lotti : "C'est grâce à Elvis que j'ai commencé à chanter"

Le chanteur Helmut Lotti pour la sortie de son coffret anthologie et son concert au Cirque Royal le 26 décembre. En 2020, Helmut fêtera ses 30 ans de chansons puisque son premier album Vlaamse nachten était paru en 1990. A cette occasion, il publie un coffret 34 CD/DVD The golden collection qui reprend quasiment tous ses albums: les Goes classic, Out of Africa, son album de Noël, son hommage à Elvis, ses reprises de crooners, etc. Un anniversaire qu'il fêtera sur la scène du Cirque Royal en décembre avant la parution d'un nouvel album en 2020.

Le chanteur belge Helmut Lotti était l'invité du "8-9" ce 16 décembre à l'occasion de la sortie de son coffret anthologie et de son concert au Cirque Royal le 26 décembre. En 2020, Helmut Lotti fêtera ses 30 ans de chansons puisque son premier album, "Vlaamse nachten", était paru en 1990. A cette occasion, il publie un coffret comprenant 34 CD/DVD "The Golden collection", qui reprend quasiment tous ses albums: les "Goes classic", "Out of Africa", son album de Noël, son hommage à Elvis, ses reprises de crooners, etc. Cet anniversaire, le ténor le fêtera sur la scène du Cirque Royal en décembre avant la parution d'un nouvel album en 2020.

Un coffret d'anthologie(s) "Golden collection", sorti depuis le 5 décembre, reprend quasiment toute la carrière d'Helmut. "On y trouve mes CD en flamand pour commencer. Le premier date de 1990 et le dernier présent dans le coffret est le "Soul Classics in Symphony" de l'année passée" détaille le chanteur. Au total, on compte "21 CD dont un double et 13 DVD". Ce coffret contient ainsi presque toute la carrière d'Helmut Lotti. "Presque", car une partie qui ne concerne que la Flandre n'est pas incluse dans le coffret. Il explique : "L'album "Mijn hart en mijn lijf" que j'ai sorti en 2013 n'est pas dedans, car il était trop éloigné du reste concernant le son notamment. L'album "Faith Hope And Love" n'est aussi pas là. Les albums qui sont présents sont les miens et ceux de mon producteur, avec qui je travaille depuis 30 ans. Ces deux albums précités n'ont pas été réalisés avec lui, donc ils ne se trouvent pas dans le coffret".

Helmut Lotti, content de sa carrière Helmut Lotti peut se targuer d'avoir accompli une carrière de déjà 30 ans, qui l'impressionne lui-même. "Ce n'est pas seulement 30 ans déjà mais aussi un "wouaw" : sur les choses que j'ai vécues, pu faire, vues dans ma vie, les voyages que j'ai fait. C'est toute une vie qui est représentée dans ce coffret et j'en suis très heureux" lance le ténor. De manière générale, le chanteur ne regrette pas les chansons qu'il a sorties dans sa carrière et ne les aurait pas changées, considérant les productions originales comme les meilleures : "il en est ce qu'il en est. Mais je pense que Will Tura par exemple, il a enregistré 20 versions de "Eenzaam Zonder Jou", mais la première est encore la plus belle. C'est un momentum, et il faut garder cela comme c'est (dans son origine)".

Helmut chante grâce à Elvis Helmut Lotti - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA Si Helmut Lotti est connu pour son répertoire classique, il a pourtant commencé sa carrière en reprenait le répertoire d'Elvis Presley dont il était un grand fan. La chanson "C'mon Everybody" d'Elvis est la première du King qu'il a écoutée dans sa vie. "Et c'est grâce à cette chanson que j'ai commencé à chanter. Je voulais faire comme lui quand j'avais cinq ans" indique Helmut. Le ténor a même souvent repris le répertoire du rockeur : J'ai toujours chanté Elvis. La première fois que j'ai chanté à la télévision, c'était avec une chanson d'Elvis, une reprise d'une chanson de Cloclo mais en anglais, "My Boy", quand j'avais 19 ans, à la télévision néerlandaise. Son arrivée à la télévision francophone arrive plusieurs temps après comme il l'explique : "la première fois que j'ai eu une apparition en télévision en Wallonie c'était avec une chanson de mon quatrième album, "You and Me" et c'était une reprise de "C'est ma vie" de Salvatore Adamo".

Une préparation minutieuse Helmut Lotti reprendra les plus grands succès de sa carrière pour fêter ses 30 ans sur la scène du Cirque Royal. Pour un tel anniversaire, le chanteur a prévu les grands moyens au niveau de l'orchestration : il y aura 22 musiciens avec cordes, cuivres et chœurs compris. Le chanteur aussi se prépare pour ce concert. Il entretient notamment sa voix : "Je suis en train de me préparer sur les concerts. Alors j'ai visité un docteur pour examiner mes cordes vocales et elles sont complètement intactes, tout va bien. J'ai visité un ostéopathe de voix". Cet ostéopathe lui a fait retrouver sa voix parlée d'antan : Il a manipulé ma pomme d'Adam, elle était trop haute, parce que je ne chantais pas toujours bien avec la bonne technique. Il l'a manipulée, il l'a baissée en un quart d'heure et maintenant j'ai de nouveau ma voix parlée que j'avais quand j'avais 27 ans car ma voix parlée était trop haute. Il suit également un régime particulier. "Je ne bois plus de lait, plus de café, plus d'alcool" révèle-t-il. Il ajoute : "je ne peux plus manger de levure, car j'ai bu trop de trappistes dans ma vie" s'amuse-t-il. Enfin, le chanteur témoigne d'une grande rigueur dans la préparation de ce concert anniversaire, ne tolérant pas de relâchement de la part de ses musiciens : "oui cela arrive de faire une erreur mais j'ai fait assez de répétitions. J'ai répété avec la section rythmique, avec les chœurs et cette semaine j'ai fait deux répétitions avec le grand orchestre. On a le droit de faire une erreur. Quand on en fait une, il n'y a pas de problème. Mais quand on en fait deux trois quatre et qu'on s'en fout, je deviens très irrité. Il faut avoir de la discipline" atteste-t-il. On peut donc s'attendre à un concert grandiose et réglé comme du papier à musique pour ce concert au Cirque Royal ce 26 décembre.