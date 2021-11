Hausse des prix énergétiques : découvrez la compilation hilarante de Fabian Le Castel pour récolter des fonds

L’humoriste et imitateur du Cactus a fait le plein de chansons désopilantes sur la hausse des prix du carburant et de l’énergie. Il a revisité des titres de Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Pascal Obispo et Henri Salvador pour réchauffer les cœurs des nombreux ménages impactés par cette inflation.

La tendance n’a échappé à personne et se ressent amèrement sur le portefeuille. Les prix de l’énergie et du carburant explosent littéralement depuis plusieurs mois. S’il est toujours possible de limiter un maximum le coût de sa facture énergétique dans certains cas, ou de se tourner vers d’autres combustibles verts comme les poêles à pellets, la situation ne semble pas s’améliorer.

Mais dans Le Cactus, on préfère en rire qu’en pleurer. Et comptez sur Fabian Le Castel pour mettre l’ambiance en plateau en imaginant déjà une récolte de fonds pour les différents ménages, grâce à une compile bien particulière des Energie Music Awards.