Guillaume Musso : son nouveau roman, "une sorte de X-Files à la française"

Les résultats ADN révèlent qu’il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Le problème, c’est que Milena a été déclarée morte dans un accident d’avion il y a plus d’un an.

De nombreuses zones d’ombre restent à éclaircir tant sur l’enquête qu’autour des personnages.

Roxane, avant d’être en charge de cet étrange dossier, voulait mettre un terme à sa carrière de policière. "C’est une flic assez compétente. On ne sait pas vraiment pourquoi elle est mise au placard, et on va lui servir sur un plateau l’enquête la plus excitante de sa carrière" résume Guillaume Musso.

L’auteur de best-sellers s’aventure en outre dans un polar teinté de fantastique, dans laquelle la brigade chargée de l’affaire, est inventée de toutes pièces. "Je voulais faire une sorte de X-Files à la française (NDLR : une série américaine sur des enquêtes non résolues de phénomènes paranormaux), en imaginant la réactivation d’une 'Brigade des affaires non conventionnelles', qui serait chargée d’enquêter sur des affaires à la frontière entre le rationnel et l’irrationnelle" explique-t-il.

En effet, la première conclusion de l’enquête est très étrange puisque l’ADN de la jeune femme correspond à celui d’une pianiste décédée un an auparavant dans un crash d’avion.