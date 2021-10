GuiHome : "Les gens n’ont pas les mêmes codes de rire à mes blagues à Bruxelles qu’à Namur"

GuiHome débarque avec son nouveau spectacle GuiHome vous détend LeGrand. Invité dans Le 8/9, il a analysé son évolution entre son contenu exposé sur le web et celui qu’il propose sur scène. Après vous avoir accompagné pendant le confinement sur les réseaux sociaux, l’humoriste vous donne rendez-vous en chair et en os sur les planches ! Ça y est, GuiHome est devenu grand et décide de se confronter aux dures réalités de la vie adulte ! Pourquoi a-t-on loupé le coche ? Pourquoi sommes-nous si loin de l’idéal des dessins animés qui nous ont façonnés ? Pourquoi est-il devenu impensable de rêver comme avant et obligatoire de rêver comme les autres ? Ce sont toutes les questions que GuiHome se pose. Parviendra-t-il à remettre un peu de magie au cœur de votre quotidien ? Et si vous souhaitez assister à ce one-man-show, pas besoin de partir bien loin, il se produira partout en Wallonie et à Bruxelles : Nivelles, Namur, Rochefort, Bruxelles, Liège, Wavre, Rouvroy, Marche-en-Famenne, Mons, Comines et Charleroi sont au programme en 2021 et 2022.

Infos et réservations sur www.guihome.be

De la vidéo à la scène

GuiHome lâche sa caméra de YouTubeur pour vous détendre à nouveau sur scène. Si l’humoriste est impatient de faire rire son public en vrai après plusieurs mois de confinement, il ne cache pas son appréhension : "Ce sont deux métiers complètement différents. C’est un saut dans l’inconnu, d’autant qu’on n’a pas de montage, on n’a rien. On a juste soi et les réactions du public". L’humoriste namurois doit aussi s’adapter à son audience, tant pour ses chroniques du mardi matin sur La Première que dans son spectacle. "Ma présence sur La Première est pour ce genre de nouveau défi. C’est un autre public et cela me permet de sortir de ma zone de confort et de tester la manière dont je peux réagir quand je dois écrire pour un public qui réceptionne différemment que ma propre communauté" pointe-t-il. "Dans les salles, je ne dirais pas que c’est en fonction de ce que les gens consomment, mais selon la ville dans laquelle je suis".

Concernant son spectacle sur scène, GuiHome constate que certains sketchs ont une réception différente selon la ville dans laquelle il se produit. "Les gens n’ont pas les mêmes codes de rire, d’applaudissement, de réception de certaines blagues que les autres. Des sketchs vont cartonner à Bruxelles, et à Namur ce sera un sketch plus faible à Bruxelles, parce que les codes et réactions culturelles ne sont pas les mêmes selon ce que le public reçoit".

Un humoriste mais aussi un travailleur acharné

GuiHome rassure évidemment : ce spectacle, sold out plusieurs endroits, est bien ficelé et proposera une transition agréable entre son travail sur web et celui établi sur scène. Le vidéaste de 29 ans est drôle, mais il a en effet aussi percé grâce à sa persévérance et à son travail acharné. Si au début de ses vidéos, il a dû composer avec peu de technique et de moyens, il s’est depuis lors amélioré sur tous ces aspects. Nul doute qu’il en sera de même sur les planches. "L’engouement du public sur une vidéo fait qu’on a envie que la suivante soit encore plus qualitative. Au fur et à mesure des années, je n’avais pas les mêmes outils. J’étais sur la webcam de mon ordinateur là où maintenant je peux travailler avec un matériel plus professionnel". GuiHome vous détend LeGrand est un ce résultat, celui de la maturité. C’est d’ailleurs l’objet principal de ce troisième one-man-show : le passage de l’insouciance de la jeunesse aux dures réalités de l’âge adulte. "On retrouve mon personnage dans les caisses de déménagement où il réalise que l’image qu’il s’était faite de la vie d’adulte et de la liberté est une vaste arnaque. Quand il va faire son changement d’adresse, aller au mariage de sa bande de potes, il va réaliser toutes les étapes d’adultes que l’on ne nous a a pas dit dans les contes pour enfants".

Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.