Grandgeorge joue son dernier single, "So Cold Out There" en live dans "le 8-9"

Le chanteur et guitariste belge Grandgeorge était l'invité du "8-9" ce vendredi 13 décembre pour interpréter en live son dernier single "So Cold Out There" et parler de ses concerts prochains à Arlon et Louvain-la-Neuve.

Révélé avec le titre "So Fine" en 2015, Grandgeorge a sorti son second album "Face to Faith" fin octobre 2018. Sa tournée, passée par de nombreux festivals en 2019, se termine les 18 et 19 décembre avec un concert à Arlon et ensuite à Louvain-la-Neuve.

L'artiste ponctue cette année également avec un dernier titre sorti le 29 novembre : "So Cold Out There".

Ce titre inédit - en majorité en français - nous parle de ce chemin personnel que nous suivons tous vers "cette place où nous aurons le sentiment d'être nous-mêmes", comme l'explique Grandgeorge.

Il venait nous réchauffer ce matin en interprétant ce nouveau single en acoustique avec la chanteuse Stefy Rika.