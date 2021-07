Grandgeorge et Stefy de B-Side Experience jouent "Besoin d’air", premier single de ce collectif novateur

Ce projet B-Side Experience est né pendant l’été 2020. Durant un mois, Grandgeorge et ses musiciens se sont réunis dans une ferme non loin de Chimay qu’ils ont transformée en studio pour l’occasion, afin d’écrire et d’enregistrer des chansons ensemble. "Le but c’était rassembler toute l’équipe avec laquelle on aurait dû être sur la route, et écrire ensemble. D’habitude j’écrivais les titres et textes et on travaillait les arrangements avec la bande. Mais là, j’ai dit : 'On va tous écrire ensemble et changer de paradigme'. Et c’était une expérience incroyable" dévoile le chanteur et guitariste et ancien ingénieur.

Si cette expérience a plu à Grandgeorge, c’est en grande partie pour l’interaction artistique qui s’est jouée entre les murs de ce studio improvisé. "Il a fallu qu’on trouve une façon de fonctionner ensemble. C’est vraiment très dur d’écrire à plusieurs, c’était d’ailleurs pour cette raison que j’écrivais seul. Sur les textes, c’était beaucoup moi qui m’y mettais et les autres qui se rajoutaient. Par contre sur la partie musique, souvent je m’effaçais et je prétextais des choses que je devais aller faire pour les laisser seuls dans le studio. C’était magique d’arriver et de constater qu’il y a une matière brute superbe et qu’on va en faire une chanson" précise-il.