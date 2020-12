Grand Corps Malade soutient la culture avec "Pas essentiel", les Kids de The Voice chantent Noël

Les fêtes apportent leur lot musical de magie et de tendresse. Si les crooners sont bien au rendez-vous , on retrouve aussi des collectifs qui chantent Noël et ses moments de partage et des artistes qui déposent des cadeaux inattendus sous le sapin.

Bruno Tummers a analysé l’inédit de Grand Corps Malade qui critique le gouvernement français et soutient le secteur culturel, ainsi que la récente collaboration des finalistes de The Voice Kids sur des tubes de Noël.

Eux aussi seront présents à Viva for Life, le premier jour de l’opération, ce sont les Kids de The Voice.

Les six finalistes que sont Chiara, Océana, Lina, Mathis, Sadia et Anouk font parler d’eux un an après leur passage dans le télécrochet. Ils reprennent en effet des titres de Noël en medley. "C’est la première fois qu’ils ont bossé en studio dans des conditions vraiment professionnelles" assure Bruno Tummers.

Un medley qui fait du bien et apaise en cette période difficile. All We Want For Christmas Is You, Music !

