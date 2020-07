Goldaze et Florent Brack, ancien gagnant de The Voice, font danser Le 8/9

Wasted Hours est le fruit d'une nouvelle collaboration entre le DJ producteur et le gagnant de The Voice Belgique en 2015.

Le DJ producteur Goldaze et le chanteur Florent Brack étaient les invités du 8/9 et du 8/9 continue à la suite de la sortie de leur nouveau single Wasted Hours. Ils ont également repris le tube Summer de Calvin Harris et ont fait danser l'équipe de l'émission avec un David Jeanmotte en très grande forme !

Une collaboration qui a démarré en 2016

Goldaze et Florent Brack, ancien gagnant de The Voice, font passer Le 8/9 en mode "Summer" - © Tous droits réservés

Goldaze et Florent Brack n'en sont pas à leur première collaboration. Les deux artistes s'étaient déjà associés il y a quatre ans autour du titre Lights of my Hometown. Ils ont ensuite sorti la chanson Bright Summer's day en 2017.

L'ancien gagnant de The Voice Belgique raconte la naissance de cette collaboration : "On vient plus ou moins de la même région, on a des amis en commun dans la scène musicale et donc on a commencé à travailler ensemble ainsi".

Goldaze est à la base de la construction du titre Wasted Hours et a invité Florent Brack à poser sa voix dessus. "On a travaillé ensemble, on lui a proposé la compo avec un coauteur, un ami à nous, et puis on a démarré les essais, choisi la tonalité, construit la musique autour et puis cela a mis un petit peu de temps pour enregistrer" dévoile le DJ.