Gilles Vandeweerd de "Invisible" : "Agréablement surpris" des risques pris pour les effets spéciaux

C’est au tour d’Ayoub, le compagnon de Valérie et le papa de Théo, d’être confronté à ce mystère… Alors qu’il gère au quotidien la dépression de sa femme et son placement récent en centre de désintox, Ayoub fait face à un nouveau problème : il devient invisible !

Il explique comment son personnage entre dans l'intrigue : "Ayoub, un des protagonistes de l'histoire, se voit disparaître petit à petit et de manière assez compréhensible, décide d'aller à l'hôpital pour comprendre ce qu'il se passe. En fait, moi je tombe sur lui dans l'entrée puisque je garde cette entrée et que je fais bien mon boulot. Du coup on va stresser et appeler le médecin responsable qui est Nathan De Neyer. Lui veut limiter le problème, ne veut pas que les gens soient au courant de ce qu'il se passe et donc on va l'enfermer, l'isoler, pour un que les gens ne voient pas quelqu'un devenir invisible, et deux, éviter la panique".

De son côté, Roda Fawaz avait déjà aussi expliqué dans Le 8/9 la difficulté à jouer un homme invisible et même entièrement n u puisque c'est leur seule manière de ne plus être visibles par la population non infectée.

Gilles a bénéficié de l'expertise d'un cascadeur pour mimer au mieux les scènes de poussées qu'il devait jouer comme s'il était bousculé par quelqu'un d'invisible. "Il y a une scène où je bloque une porte et il me courre dessus et moi je ne le vois pas donc je dois jouer le choc alors qu'il n'y a personne. J'ai donc répété pendant tout un temps" assure-t-il.

"Tout prenait trois fois de plus de temps parce qu'on faisait la scène la première fois avec le comédien sans tricherie, sans gants, et sans tenue verte. On devait refaire toute la scène avec le comédien, puis mettre la tenue, et refaire la scène sans le comédien. On a dû des fois mimer. Moi il y a eu une scène où Ayoub m'attrape par le cou, j'ai dû jouer tout seul cette scène" révèle-t-il.

Après des séries policières comme La Trêve, Ennemi Public ou Unité 42, la RTBF coproduit donc une série fantastique.

Gilles Vandeweerd se remémore la découverte du scénario : "J'ai adoré le scénario écrit par Marie Enthoven. Au départ on m'avait envoyé le scénario et je n'avais pas bien compris que c'était pour la RTBF. On m'avait appelé en me disant : 'Il y a un rôle là, lis ça, qu'est-ce que tu en penses ?' Je me suis demandé : 'Qui est-ce qui fait cette série ?' (...) Arrivé à Bruxelles on m'a dit que c'était à la RTBF et j'étais très agréablement surpris de me dire que l'on prenait ce genre de risques. Je pense que cela fait du bien et surtout cela ouvre la porte à la suite. C'est-à-dire qu'ici vraiment c'est un peu essuyer les plâtres de tenter un truc hyper risqué".

Il développe :

Personne ne savait ce que cela donnerait les effets spéciaux. Personne ne savait comment on allait gérer sur le plateau. Pour tout le monde, c'était la première fois.

Le comédien belge donne son avis sur une telle prise de risques dans le milieu cinématographique : "C'est absolument génial que la RTBF prenne ce genre de risque et surtout, Marie Enthoven et Bruno Roche (NDLR : les scénaristes) ont vraiment fait un travail très qualitatif sur plein de petits détails qui font un peu le sel et le poivre de l'histoire".