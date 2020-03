Gilles Legardinier vous fait voyager dans les passages secrets parisiens avec son dernier roman

Un métier secret en danger

Gilles Legardinier - © JOEL SAGET - AFP

Gilles Legardinier nous plonge dans une autre époque où les secrets et les mystères sont rois. L'écrivain confie s'être largement documenté pour évoquer ce sujet historique et méconnu du grand public. Il résume l'intrigue de ce nouveau roman : "À la fin du XIXe siècle, les industriels commencent à prendre le pouvoir, la noblesse l'a encore et à cette époque-là il n'y a ni banque ni coffre fort public. Ce que vous possédez qui vaut de l'argent ou qui est menacé ou convoité doit donc être protégé chez vous. Tous les gens qui ont un peu de fortune et de problèmes ont des caches, des salles, des palais avec des passages secrets. L'idée c'était de parler de quelqu'un qui non seulement a une vie tout à fait normale, proche d'une vie quotidienne d'aujourd'hui, et qui est confronté à ce public-là et qui doit fabriquer pour ces personnes fortunées ce genre de choses".

Mais ce travail ne se déroule pas sans encombre. Vincent, le héros de l'histoire, et sa bande, croulant sous les commandes, sont bientôt victimes de plusieurs attaques mortelles.

C'est l'idée de la mise en scène de ce personnage dans cette époque en évolution perpétuelle qui a mené le romancier vers l'écriture de cette histoire. "Vincent va devoir comprendre ces tentatives d'assassinat et surtout essayer de survivre dans une époque où tout changeait. C'était vraiment un des aspects qui était essentiel pour moi. La fin du XIXe était humainement, moralement, la copie conforme de ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire une population déboussolée par rapport à des changements technologiques qui sont dramatiques, majeures et pas toujours porteurs de choses positives pour tout le monde avec un décrochement social pour les plus pauvres, un enrichissement éhonté pour une extrême minorité. Le but, c'était un individu normal, confronté à un monde qui bascule dans un métier que peu de gens connaissent" explique-t-il ainsi.