Gilles Legardinier : "Je pars toujours d'un sentiment qui me touche"

Gilles Legardinier était l'invité du 8/9 pour présenter son nouveau roman Une chance sur un milliard, sorti le 7 octobre, dont l'histoire vous invite à profiter de la vie et à ne pas perdre de temps sur des choses et rencontres futiles.

L'histoire d'Une chance sur un milliard et la réaction du personnage principal Adrien, qui se met à faire des blagues plutôt qu'à s’apitoyer sur son sort, serait peut-être identique à celle de Gilles Legardinier . "On le sait tous particulièrement par les temps qui courent la vie est compliquée, elle est dure, le moyen de s'en sortir c'est de s'en sortir ensemble, et de s'en sortir en prenant du recul et l'humour est un fameux moteur pour le recul" estime l'auteur.

Une chance sur un milliard sort en pleine crise sanitaire et le message que le roman véhicule pourrait en inspirer plus d'un par rapport à cette période difficile. L'histoire, Gilles Legardinier l'avait pourtant en tête depuis longtemps. "Je crois au hasard. Le livre s'appelle Une chance sur un milliard. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui de temps en temps nous offrent de belles conjonctions. Le livre, je l'avais en tête depuis 4-5 ans. Il était quasiment terminé au moment du premier confinement en France et honnêtement il tombe bien. C'est-à-dire que quand je l'ai relu et retravaillé, cela correspondait vraiment à l'état d'esprit que je crois que l'on doit trouver et comprendre aujourd'hui" déclare-t-il.

L'auteur français prouve une nouvelle fois sa capacité à rédiger des histoires qui nous font passer du rire aux larmes. Sa recette magique ? Il n'essaie justement pas d'amener les lecteurs à une blague ou de capter ceux-ci dans l'air du temps.

Ce sont des parcours émotionnels. Je pars toujours d'un sentiment qui me touche.

Il précise : "Après je trouve le personnage ou la personne qui me permet de bien jouer cette note comme un instrument et après c'est un parcours affectif comme on vit une vie".