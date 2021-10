Gilles Legardinier bouscule la routine de votre vie avec "Mardi soir, 19h"

Le romancier Gilles Legardinier était l'invité du 8/9 pour présenter son nouveau livre Mardi soir, 19h. Cette histoire tendre et drôle titille la monotonie du quotidien et les questions existentielles habituelles, à un âge charnière de la vie d'adulte.

Le romancier Gilles Legardinier était l’invité du 8/9 pour présenter son nouveau livre Mardi soir, 19h. Cette histoire tendre et drôle titille la monotonie du quotidien et les questions existentielles habituelles, à un âge charnière de la vie d’adulte. Elynn est jeune et a des rêves plein la tête. Pourtant, elle a le sentiment qu’au plus elle avance dans sa vie, au plus ils s’éloignent. Entre son couple et son métier d’infirmière, Elynn a l’impression de faire du sur-place. Son quotidien est rongé par la monotonie. Pour bousculer cette routine, Elynn décide de s’inscrire dans un club de sport. Cette décision anodine à première vue et les rencontres qui vont en découler donneront un coup de boost à sa petite vie pépère…

L’écart entre ses rêves et la réalité de sa vie

Le bonheur est sans aucun doute le plus contagieux en période de Noël. Pour Gilles Legardinier, il s’agissait donc la temporalité rêvée pour installer ce nouveau récit sur un questionnement existentiel, en le saupoudrant comme à son habitude d’humour décalé. "Je vais toujours à l’endroit où l’émotion naît par rapport à vous-même. Noël fait partie de ces moments où on a une réflexion sur soi-même et le rapport qu’on a aux autres" estime-t-il. Et Elynn remet tout en question dans son esprit à l’approche des fêtes : sa relation avec un homme qui s’intéresse plus à ses jeux vidéo qu’à elle, mais aussi ses choix les plus anecdotiques. Au début du livre, l’héroïne, roulant à vélo en automne, s’interroge par exemple sur l’intérêt de cet achat effectué en été. "C’est une jeune femme qui mesure l’écart entre ce qu’elle imaginait de sa vie et la réalité de sa vie. C’est un chemin qu’on fait tous entre ce qu’on espère, ce qu’on projette et ce qu’on arrive à attraper ou ce qu’on nous donne. À un moment elle doit savoir si elle doit baisser les bras, accepter le peu qu’elle a, ou dire : 'Cela peut aussi se passer comme je veux' et passer à l’action" explique le romancier.

Un livre qui parlera à de nombreuses personnes

Beaucoup de lecteurs devraient ainsi se retrouver dans le questionnement d’Elynn. "On est dans une époque où on focalise toujours sur des trucs vraiment catastrophiques et très graves, il y a des tas de gens qui ne sont pas heureux alors qu’ils ne peuvent pas se plaindre, avec une des causes officielles qu’on nous exhibe en permanence. Le livre parle aussi des petits combats quotidiens qu’il faut mener tout le temps pour arriver à être soi-même et trouver sa place" renseigne Gilles Legardinier. ►►► À lire aussi : Ours livre un album belge et rafraîchissant : "J’aime beaucoup le son qu’il y a en Belgique" Outre sa relation amoureuse qui vacille, Elynn, empathique et bienveillante, doit par exemple supporter le caractère exécrable d’un médecin au travail. Heureusement, elle décide de se reprendre en main et réalise de nombreuses rencontres qui bousculeront son quotidien, dont une à la salle de sport, qu’elle rejoint tous les mardis soirs à 19h.

28 ans, l’âge critique pour analyser ses premiers accomplissements dans la vie

Gilles Legardinier se met dans la peau de son héroïne, rongée par ses questions sur le déroulement de sa vie. Cependant, l’auteur confie ne pas avoir été impacté lui-même par ces moments de doute. "C’est plus un questionnement que je vois autour de moi et qui entrave énormément de gens" déclare-t-il. "Cette jeune femme a 28 ans et a tout pour réussir. C’est le moment en général où on commence à mesurer la réalité par rapport à ce que l’on espérait, c’est presque clinique". L’approche de la trentaine reste un cap difficile à franchir pour de nombreuses personnes, surtout si celles-ci ne se sentent pas complètement épanouies. Certains jeunes adultes ont parfois du mal à supporter la pression sociale, qui s’accentue sur leur vie amoureuse, et la question de devenir ou non parent, qui s’impose davantage dans leurs pensées. Elynn se retrouve coincée dans ce schéma. Elle décrit même sa relation amoureuse comme une séance de shopping à moitié réussie. "Je pense qu’il y a chez des hommes et femmes, la capacité à faire passer sa peur devant l’envie, c’est un des thèmes du livre" précise l’écrivain de 55 ans. Plutôt que d’être seul, on préfère prendre ce qui est possible, ce qui ne relève pas du choix. "Avoir le choix c’est exercer une préférence, mais ici c’est la préférence entre son petit ami ou rien, et elle préfère le premier plutôt que rien" ajoute-t-il.

