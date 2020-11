Gil Alma dans la peau du policier hypocondriaque César Wagner : "Cela amène beaucoup de comédie"

Gil Alma pour "César Wagner : Sang et eaux" - Extrait de Le 8/9 - 26/11/2020 L’acteur Gil Alma était l'invité du 8/9 pour le nouvel épisode du téléfilm César Wagner : Sang et eaux diffusée ce jeudi 26 novembre dès 20h30 sur la Une.

L’acteur Gil Alma était l’invité du 8/9 pour le nouvel épisode du téléfilm César Wagner : Sang et eaux diffusé ce jeudi 26 novembre dès 20h30 sur la Une. Gil Alma, connu pour son rôle d’Alain Stuck Becker dans Nos chers voisins, est de retour dans la peau de César Wagner, un flic célibataire au grand cœur dont la vie est préoccupée par trois femmes : sa mère, sa collègue légiste et sa boss ! Dans Sang et eaux, une jeune femme a été retrouvée complètement vidée de son sang… Quand César Wagner arrive sur la scène de crime, il découvre que la victime est la juriste en chef de la délégation Roumaine à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Le problème c’est que tous les membres sont protégés par l’immunité diplomatique… Wagner et son équipe devront redoubler d’effort pour démasquer le coupable ! César Wagner vous donne rendez-vous ce jeudi 26 novembre dès 20h30 sur la Une.

3 images © Benoit Linder

De nouveaux épisodes attendus

L’épisode Sang et eaux est le second numéro de la série sur César Wagner, coproduite par la RTBF. Le premier a été un tel succès que le producteur a en effet prévu une suite et elle ne devrait pas s’arrêter là. Un troisième épisode sera diffusé la semaine prochaine et d’autres devraient suivre selon Gil Alma. "S’il y a un minimum de gens devant la télé c’est toujours pareil, on repart. Il y en a deux dans les tuyaux qui sont en train d’être écrits. En 2021 j’espère en faire deux voire trois" révèle-t-il.

3 images © Thierry Valletoux – Incognita – FTV – BeFilms – RTBF

Un flic hypocondriaque

César Wagner marche sûrement car le personnage principal n’est pas un policier comme les autres. Il est en effet hypocondriaque. "Il a beaucoup de mal dans sa vie personnelle c’est surtout cela qui est rigolo, parce que c’est vrai que des flics, on en a déjà vu pas mal. Malgré son hypocondriaque maladive il y arrive, ce qui amène aussi beaucoup de comédie, c’est cela qui est sympa dans cette série" estime l’acteur français. Le meurtre de Sang et eaux devrait vous rappeler certaines légendes marquantes comme celle de Dracula. César Wagner est entouré de médecins légistes dans son travail, mais celui-ci se renseignant sur tout ce qu’il pourrait attraper comme maladie, est parfois plus efficace que ceux-ci pour découvrir les preuves. "Depuis son enfance il a un vrai souci avec cela. Il a passé son enfance sur internet, sur les sites médicaux, et il pourrait être toubib et c’est ce qui l’amène à réfléchir plus vite que les autres médecins légistes" indique à ce sujet le comédien. Si la phobie des maladies fait partie intégrante du personnage interprété par Gil Alma, pas question pour autant de prévoir un épisode sur la covid-19. "Je pense qu’on en a tellement marre de voir les gens masqués, on aimerait tellement tourner la page qu’on s’est dit qu’on allait laisser des intrigues beaucoup plus 'classiques'" dévoile ce dernier.

3 images © Guillaume Girardot – Incognita – FTV – BeFilms – RTBF

Gil Alma dans "Stars à nu"

Si Gil n’est pas hypocondriaque, son partenaire de spectacle Benoit Joubert l’est bien. "Je me suis beaucoup inspiré de lui" s’en amuse-t-il. César Wagner n’est pas en effet pas la seule actualité de Gil Alma. Il sera avec cet autre comédien, en spectacle au Théâtre Royal de Charleroi le 13 mars, mais apparaîtra dans Stars à nu sur TF1 aux côtés de Cartman, Jeanfi Janssens, Christophe Beaugrand, Camille Lacourt,… "L’idée c’est de se mettre tout nu pour la bonne cause, pour dire aux Français et aux Belges d’avoir le courage de se mettre tout nu devant son docteur pour se faire dépister le cancer du colon et de la prostate" résume l’acteur qui a apprécié l’expérience : "C’est quand même assez extraordinaire, on était entre copains un peu connus, on se connaissait, on s’était déjà vus mais là effectivement on s’est découvert de A à Z, au-delà de voir notre zizi assez régulièrement c’était vraiment drôle, on s’est éclaté".

Impatient de reprendre le théâtre

Outre la télévision donc, Gil Alma est aussi impatient de remonter sur les planches. "Je n’attends que cela et puis j’ai eu la chance de faire quatre représentations de ce spectacle, Gil & Ben (ré)unis, et on s’est éclaté, j’ai pris un pied monstrueux et j’attends vraiment de revenir partout, dans toute la France, en Belgique et en Suisse" déclare le comédien qui s’est récemment découvert des origines belges. Ses arrière-grands-parents sont nés en Flandre. En attendant de le voir en spectacle à Charleroi, découvrez ce nouveau téléfilm César Wagner ce jeudi 26 novembre dès 20h30 sur la Une.