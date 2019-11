Gauvain Sers joue son dernier titre en live dans "Le 8-9"

On y retrouve les chansons à textes de Gauvain et des thèmes comme la désertification des campagnes avec "Les oubliés", le réchauffement climatique "Y’a plus de saisons" et l’amour avec "Ton jean bleu".

"C'est important de n'oublier personne. Justement, j'avais à cœur d'aller au-delà de la chanson. Moi quand j'étais gamin, j'ai des souvenirs où on devait faire 80 kilomètres pour aller voir un concert. J'avais envie d'inverser ce rapport de force et que ce ne soit pas toujours les gens qui doivent venir nous voir dans les grands théâtres, dans les grandes villes. Parfois, c'est à nous aussi de venir" affirme-t-il.

"Il me racontait sa lutte pour essayer de sauver son école qui était menacée de fermeture. C'est vrai que sa lettre m'a beaucoup touché. Et puis moi aussi j'ai connu ce genre d'école de campagne où tout le monde se connaît. Je suis fils de professeur donc je me sentais légitime pour parler d'un sujet d'actualité, qui pour moi est une injustice. Donc j'avais très envie de le mettre en chanson" relate Gauvain Sers .

Un musicien engagé pour le climat

"Les oubliés", sorti depuis le 8 novembre, est en réalité une réédition de son second album, du même nom évidemment.

Comme le constate Cyril, c'est la tendance en ce moment, mais pourquoi vouloir personnellement sortir une réédition ?

"J'avais trois chansons de plus qu'on avait pas mises sur l'album car je voulais pas qu'il soit trop long au départ" justifie Gauvain Sers.

Il ajoute : "elles étaient déjà prêtes mais pas finies et j'avais quelques mois supplémentaires pour les boucler. Puis ça permet aussi à d'autres gens de découvrir l'album via d'autres chansons".

Parmi celles-ci, on pointe la chanson "Y'a plus de saisons" qui comprend des arrangements plus modernes que l'artiste a voulu rajouter dans cet album "parce que le thème de l'urgence climatique, je ne pouvais pas ne pas en parler en appelant l'album "Les oubliés". Cela permettait donc de faire une réédition de l'album" conclut-il.

Il s'agit d'un sujet très important pour cet artiste connu pour ses chansons engagées. S'il reconnaît que le titre "Y'a plus de saisons" se situe dans l'autodérision, il déplore que son usage n'en soit plus qu'une simple expression : "on se rend compte aujourd'hui qu'elle est de plus en plus vraie. C'était important de mettre de l'ironie aussi dans cette chanson qui est quand même assez pessimiste dans le texte. Et la musique est assez joyeuse parce que j'avais aussi envie d'un contraste pour essayer d'amener un peu d'espoir parce que je reste quand même optimiste... même si c'est brûlant comme sujet".

A nouveau, Gauvain Sers traduit les actes aux paroles. Il explique être parrain d'une consultation citoyenne d'une grande cause environnementale. On y consulte les idées de tout le monde et on y prévoit des actions pour aider notre planète.