Garou sur son dernier album, "Soul City" : "Cet album, c'est mon rêve et celui de mes musiciens"

Le chanteur Garou pour son nouvel album Soul City. Avec Soul City, Garou fête les 60 ans de la Motown, la célèbre compagnie de disques américaine. Il reprend sur cet album les plus grands standards de la Motown : Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations, etc. You can’t hurry love, une reprise de Supremes, est le premier extrait de l’album.

Garou - Le 8-9: l'invité - 05/12/2019 Le chanteur Garou pour son nouvel album Soul City. Avec Soul City, Garou fête les 60 ans de la Motown, la célèbre compagnie de disques américaine. Il reprend sur cet album les plus grands standards de la Motown : Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations, etc. You can’t hurry love, une reprise de Supremes, est le premier extrait de l’album.

Garou était l'invité du "8-9" ce 5 décembre pour promouvoir son nouvel album, "Soul City", qui reprend les grands classiques de la Motown, célèbre firme de disques ayant produit les plus grands titres soul des 60's et 70's. C'était incontestablement l'invité de marque de cette semaine, Garou, le chanteur québécois était sur le plateau du "8-9 pour parler de son 10ème album studio. À grand artiste, grands moyens, Vivacité avait lancé un concours pour assister à l'interview du chanteur en plateau et pour passer un moment avec lui ensuite. Avec "Soul City", Garou fête donc les 60 ans de la Motown, compagnie fondée en 1959 par Berry Gordy. Il reprend sur cet album les plus grands standards du label : Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations, etc. "You can’t hurry love", une reprise des Supremes, est le premier extrait de l’album.

"Soul City", l'album de ses rêves Garou : - © JOEL SAGET - AFP Reprendre tant de grands classiques, c'est évidemment un réel accomplissement dans la carrière de Garou. Il confie : C'est mon rêve et celui de mes musiciens aussi. Je n'aurais jamais osé avoir eu l'idée de le réaliser. Car en effet, Garou ne prétendait pas pouvoir reprendre de tels tubes : "c'est parce que l'on ma proposé l'idée sinon je n'aurais jamais pensé avoir l'audace de reprendre cela. L'idée vient de la maison de disques qui m'a dit vouloir faire un album soul et de reprises de la Motown". Son label lui a dit : "on a commencé la liste de ceux qui pourraient le faire et finalement, il y a toi !" La tâche semblait difficile pour le chanteur, s'attaquer aux chansons de Marvin Gaye ou Stevie Wonder, s'apparentait à crainte pour lui "parce que ce sont des morceaux qui sont hyper bien écrits, réalisés et interprétés donc on se demande où l'on va". Au final, l'artiste avoue avoir "hâte de le jouer sur scène", avec une tournée qui démarre bientôt et passera en décembre 2020 en Belgique. Des concerts qu'il promet festifs : "avec cette musique là, on a besoin de s'armer jusqu'aux dents. Il y aura des cuivres, des choristes, des tambourins. Cela va être très festif comme l'album sort maintenant juste avant Noël". Il ajoute : "ce sera un gros spectacle", de quoi ravir les fans !

Garou, le cliché du Québécois Le chanteur aborde également sa vie privée dans le "8-9". Quand il n'enregistre pas, il travaille dans des restaurants et dans une compagnie de bois ancien. "Moi, c'est la forêt au maximum" assure-t-il, de quoi faire ressortir les clichés des Québécois sur le plateau de l'émission, clichés qu'il assume totalement. "À 6 heures du matin ma chérie n'en peut plus parce que j'ai envie d'aller dans la forêt. Je peux passer la journée là et j'y suis heureux. En ce moment, je n'en peux plus parce que je sais que dimanche je monte sur ma motoneige, je vais aller damer les pistes, couper les arbres qui sont tombés puis aller voir les travaux de la cabane, parce que je suis en train de construire une cabane à sucre, l'endroit où on fait le sirop d'érable. Donc je vais devenir un acériculteur à partir du printemps quand la sève coulera. Je vais faire mon sirop" dévoile-t-il. Même pour la musique le canadien se rattache à son chez soi. Le clip de "You Can't Hurry Love", reprise de Diana Ross & The Supremes, "c'est tourné chez moi" lance-t-il. Il détaille : C'est une vieille grange qui allait tomber. Finalement, j'y ai mis des ouvriers, j'ai redessiné la grange et on en a fait un studio. C'est là qu'on s'est retrouvés pour faire l'album de Soul City. C'était ma condition : je fais l'album que si c'est avec mes musiciens et que si s'enregistre dans ma grange. Garou - You can't hurry love - 05/12/2019 "You can't hurry love" 1er extrait de l'album de Garou "Soul city" https://Garou.lnk.to/SoulCityYD Arrangé et réalisé par Alexandre Finkin https://www.facebook.com/Garou.official/ https://www.instagram.com/garouofficial/?hl=fr https://twitter.com/garou_officiel Abonnez-vous à la chaîne officielle de Garou: https://www.youtube.com/channel/UCtDKhuIZBc2aTWZ6Zoc_I1g?sub_confirmation=1

Les tubes de Garou à la sauce Soul Les fans présentes sur le plateau ont pu à leur tour poser une question à leur idole. Celles-ci voulaient notamment savoir pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir ce 10ème album, cinq ans après l'avant-dernier, "It's Magic". Il assure : "je n'ai jamais arrêté de bosser. Mais je me suis demandé si un album, avec 12 à 15 titres sur un support était encore d'actualité car le support devient désuet. Je me suis demandé comment je vais faire de la musique. J'en ai toujours fait par la télévision, les shows que j'animais ou d'autres, je fais encore des tournées. J'ai plein de projets que ce soit dans ma grange avec mes musiciens ou autre". C'est finalement cet "alibi" de sortir "un album avec l'étiquette de la Motown qui fête ses 60 ans et d'avoir un album qu'on peut mettre et écouter de A à Z parce que c'est festif et les gens s'amusent" qui l'a poussé à enregistrer un nouveau disque. Un univers soul qui risque de ne pas s'arrêter là puisque le chanteur assure vouloir transposer ses grands tubes avec une orchestration soul : Je veux reprendre les chansons comme "Je n'attendais que vous", "Seul", "Sous le vent", et essayer de les amener dans cette touche soul comme si elles font partie de l'album Soul City. Il ajoute : "Si on réussi, j'aurai l'envie de faire des chansons originales à la sauce soul". De quoi indiquer un futur album avec à nouveau ses propres chansons ! En attendant, les fans pourront en savoir plus sur son chez soi, sa fameuse grange, nichée quelque part dans l'Est du Québec : "par le biais des caméras normalement je devrais vous y inviter bientôt. Éventuellement quand on répétera, j'aimerais qu'on fasse des images en direct !" Patience donc jusqu'en décembre 2020 pour le voir en live en Belgique. Il sera le 5 décembre à l'Aula Magna de LOUVAIN-LA-NEUVE, le 8 décembre au Cirque Royal de BRUXELLES et le 9 décembre au Forum de LIÈGE. Il n'attend que vous, nul autre que vous !