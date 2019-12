Garou, le cliché du Canadien : il fait son propre sirop d'érable !

On conserve souvent le stéréotype des Canadiens comme des bûcherons roulant en motoneige en train d'agrémenter leurs plats de sirop d'érable. Garou, invité ce jeudi 5 décembre dans le "8-9", est tout à la fois !

Belle révélation donc par notre invité du "8-9" ce 5 décembre, dont vous pouvez retrouver l'interview en intégralité ici.

Quand il n'enregistre pas, il travaille dans des restaurants et dans une compagnie de bois ancien. "Moi, c'est la forêt au maximum" assure-t-il, de quoi faire ressortir les clichés des Québécois sur le plateau de l'émission, clichés qu'il assume totalement !

"À 6 heures du matin ma chérie n'en peut plus parce que dès 6 heures le matin j'ai envie d'aller dans la forêt. Je peux passer la journée là et j'y suis heureux. En ce moment, je n'en peux plus parce que je sais que dimanche je monte sur ma motoneige, je vais aller damer les pistes, couper les arbres qui sont tombés puis voir les travaux de la cabane, parce que je suis en train de construire une cabane à sucre, l'endroit où on fait le sirop d'érable. Donc je vais devenir un acériculteur à partir du printemps quand la sève coulera. Je vais faire mon sirop" dévoile-t-il.

Fabian Le Castel rétorque alors : "donc on prend tous les clichés du Canada et on les met dans Garou !"

"C'est pas cliché pour rien. C'est le bonheur, on est tellement bien !" avance le chanteur.

Garou ne manque pas d'humour non plus : il tient à signaler qu'il ne coupe pas tous les arbres mais procède à "de la coupe sélective" parce qu'il coupe tous les arbres, "il n'y en aura plus au Québec" s'amuse-t-il. Cyril lui lance alors : "il y aura du boulot !", et le chanteur de répondre : "des bouleaux, des pins et des érables".

Enfin, Garou a aussi restauré une grange basée au Québec dans les cantons de l'Est pour en faire un studio dans lequel il a enregistré son dernier album, "Soul City". Il y a aussi tourné le clip de "You Can't Hurry Love", qui reprend les standards de la Motown, célèbre label de la soul music des années 1960 et 1970.

