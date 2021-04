Gaëtan Roussel : "La guitare acoustique, c’est mon ADN, mon outil de travail"

On ne meurt pas (en une seule fois) et Je me jette à ton cou sont les deux premiers singles extraits de ce nouvel opus. Deux des onze nouveaux titres enregistrés entre Paris et la Provence.

Gaëtan Roussel était l’invité du 8/9 pour présenter son nouvel album Est-ce que tu sais ?, paru depuis le 24 mars et centré sur la guitare acoustique. L’artiste français a abordé ses collaborations et son envie de partager sa musique.

Sur ce quatrième album solo, Gaëtan Roussel souhaitait revenir à ses fondamentaux et s’est imposé certaines contraintes. Les chœurs sont très peu présents, on ne retrouve pas d’anglicisme et la guitare acoustique prédomine.

Pas de chœurs mais des invités de prestige sur cet album comme Daniel Auteuil qui joue dans le clip de Je me jette à ton cou.

Cette collaboration est en réalité double car Gaëtan Roussel a prêté main-forte à l’acteur sur un projet de spectacle musical avec des poèmes mis en musique. "Je l’ai aidé à les mettre en musique et à arranger ce spectacle qui était dans les tuyaux et qui verra le jour bientôt car on sort du confinement, et on a enregistré un disque entre les deux confinements l’an dernier. Le disque arrive et le spectacle sera présenté en septembre aux Francofolies de La Rochelle. Cela fait un an que je le côtoie, que je l’aide sur son projet musical je lui ai donc demandé si gentiment il ne voulait pas remettre sa casquette d’acteur pour deux jours pour marcher à mes côtés dans ce clip pour mon plus grand bonheur" savoure-t-il.

L’artiste français est un vrai bourlingueur et hyperactif de la musique puisqu’il continue de travailler sur plein de projets différents comme Tarmac ou Lady Sir avec Rachida Brakni. "Je suis intimement convaincu que comme les vases sont communicants, travailler sur mon album solo me permet d’écrire pour d’autres. En France, je fais une émission de télé de 8 épisodes où je pars en vadrouille dans un van avec des artistes qui me font découvrir un coin de leur région. J’aime bien cette idée-là. Ce n’est pas que je ne m’arrête pas mais chaque moment me donne de l’élan".