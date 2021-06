Frédéric Waseige raconte son plus beau souvenir de foot : "J’en ai encore la chair de poule"

Dans ce livre, Frédéric Waseige vous raconte tout ce qui a pu se passer hors caméras : des rencontres, l’avant et l’après interview, le dessous des cartes, l’argent qui salit le sport mais aussi et surtout l’amour du jeu, des joueurs et des supporters !

Après une carrière en tant que footballeur professionnel, Frédéric Waseige est devenu journaliste et commentateur sportif à BeTV et est consultant pour la RTBF notamment dans l’émission La Tribune.

Concernant les blessures d' Eden Hazard , Kevin De Bruyne et Axel Witsel , le journaliste belge de 56 ans reste nuancé : "Ce sera plus compliqué au début parce qu'on n'a trois joueurs de classe mondiale qui ne seront pas là. Mais cela peut être un gros atout parce qu'on a un groupe qui n'est pas très fort, une victoire devrait suffire. Et donc ils pourront se réparer à leur aise et arriver pour la touche finale, c'est-à-dire le gagner".

Selon le consultant de la RTBF, tout comme l'ont avancé Dries Mertens et Jan Vertonghen en conférence de presse, d'autres équipes sont toutefois mieux placées pour gagner la compétition que la Belgique. Mais le rêve de sacre est loin d'être utopique pour une raison bien précise : l'expérience collective. "Regardez la France, le Portugal : quand vous regardez les noms, (sur le papier), c'est injouable. Sauf que ce ne sont pas les meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe. C'est notre chance parce qu'on n'a peut-être pas les plus grands nom mais on a le vécu commun".

L’Euro 2020, reporté d'un an suite à la pandémie, démarre ce 11 juin 2021. Frédéric Waseige est, tout comme nos animateurs qui participent au Pronos Challenge , évidemment heureux de pouvoir suivre cette grande fête du foot. "Avoir autant de matchs de qualité avec les meilleurs joueurs du monde en si peu de temps, on va bien s'amuser forcément. Et puis il y a l'aspect émotionnel de la Belgique avec des moments où on est tous ensemble" déclare-t-il.

Frédéric Waseige s'est toujours distingué dans son métier par ses fines analyses tactiques et techniques. Pas étonnant donc de le voir sortir déjà son deuxième recueil de chroniques, même si le principal intéressé en restait le premier surpris lorsqu'on l'a contacté pour un premier ouvrage. "On m'appelle pour me demander d'écrire un livre. Je réponds que je n'ai pas le temps. Par contre on me propose après un best of de mes chroniques, quel honneur" se souvient-t-il.

Dans Monde de foot, le journaliste et consultant analyse les différents exploits sportifs du ballon rond mais aussi ses à-côtés. S'il devait retenir une chronique, ce serait notamment celle où il se désespère que le foot devienne le miroir de la vie alors que "le football, c'est normalement une parenthèse enchantée".

Pour l'ancien joueur du RFC Liège, le bonheur du foot, c'est le terrain et les supporters, le malheur, c'est l'argent. "Je parle beaucoup d'amour du football, du jeu, entre les tribunes et le terrain, ce n'est que ça, l'amour des enfants qui viennent jouer au foot aussi. Tant que le foot sera joué par des humains, ce sera un plaisir mais il ne faut pas oublier toutes les saloperies autour comme la place des agents, c'est pour pleurer, car parfois l'essentiel ne devient plus le terrain mais tout ce qu'il y a autour".