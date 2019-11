Frédéric Mitterrand raconte "Le Duel" entre Victor Hugo et Napoléon III

Dans son dernier livre, Le Duel, il nous raconte l’affrontement entre Napoléon III et Victor Hugo . Au milieu du XIXe siècle, Napoléon III viole la Constitution et s’empare de tous les pouvoirs, avant de devenir empereur. Cette prise de pouvoir ne plait pas à Victor Hugo , le célèbre écrivain, qui décide de le surveiller. Un duel passionné qui durera vingt longues années.

L'écrivain Frédéric Mitterrand était l'invité du "8-9" ce lundi 25 novembre pour aborder son livre "Napoléon III et Victor Hugo : Le Duel", un ouvrage qui retrace le conflit entre les deux grands hommes du Second Empire.

Il poursuit : "pendant les quatre ans où Napoléon III a été président de la République, il a essayé de le séduire. Napoléon qui se prépare à faire son coup d'État a essayé de l'embarquer avec lui. Ils se sont ensuite rendus compte qu'ils ne pourraient pas s'entendre. Ainsi, dans cette animosité de Victor Hugo contre Napoléon III, il y a d'abord une sorte de tentative de séduction déçue et puis peut-être le remord d'avoir essayé auparavant de devenir un homme politique tandis que pendant cette période-là, il n'écrivait plus".

Il ajoute : "et puis il lisait ses livres et les mettait dans sa bibliothèque. Tandis que Victor Hugo traitait Napoléon III de pourceau infâme, et disait des horreurs sur lui toute la journée".

Avec un tel titre accrocheur, il est légitime pour le lecteur de penser que Victor Hugo et Louis-Napoléon Bonaparte ne s'appréciaient guère. La réalité doit pourtant être plus nuancée. Frédéric Mitterrand précise : "Napoléon III n'a jamais vraiment détesté Victor Hugo. Au contraire il surprenait toujours son entourage en disant :

Victor Hugo, un homme frustré ?

Au vu de ces commentaires, peut-on croire qu'une frustration habitait le célèbre écrivain français ? Frédéric Mitterrand répond : "il y a une frustration dont il s'est servie, puisque quand il était exil, il pensait que la situation ne durerait pas longtemps. Il était d'ailleurs très souvent à Bruxelles. Lors de son exil, il a commencé à écrire des livres magnifiques comme "Les Misérables" ou ses grands poèmes comme "La légende des siècles" et qui finalement ont posé les pierres de sa légende". Victor Hugo, suite au coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, quitte son pays et se réfugie, comme beaucoup d'autres opposants politiques au nouvel empereur, dans le pays le plus proche, la Belgique, à Bruxelles, avant de partir pour les îles Anglo-Normandes. Il séjournera à Bruxelles pendant plus d'un an.

Une anecdote que l'auteur livre dans son ouvrage, qui montre également la relation entre les deux hommes, concerne une invitation de Victor Hugo à L'Élysée : "d'abord on s’est trompé sur sa personne en envoyant le carton à quelqu'un d'autre donc cela l'a beaucoup agacé. Il fait renvoyer le carton et quand il arrive, Louis-Napoléon vient juste de s'installer. Et L'Élysée est dans un état épouvantable. Les carreaux sont cassés on met des cartons à la place, le service ne fonctionne pas, il fait froid. Et Victor Hugo espérait être reçu comme le grand homme qu'il est. En fait, il y a plein de gens qui sont présents. Louis-Napoléon est en compagnie de quelques belles femmes et Victor Hugo se sent déplacé et il est furieux". Malgré tout, "après la situation s'arrange" ajoute Mitterrand.