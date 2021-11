Frédéric François se confie sur le rôle majeur de sa femme : "C’est grâce à elle que j’ai fait ce métier"

Pour le plus grand bonheur de ses fans, le chanteur italo-belge vous fait voyager à travers le temps, de son premier succès avec Je n’ai jamais aimé comme je t’aime jusqu’à son dernier tube Juste un peu d’amour. Sans oublier les incontournables : Laisse-moi vivre ma vie, Mon cœur te dit je t’aime, Chicago ou encore Je t’aime à l’italienne.

Frédéric François vous invite (re) découvrir son concert dans le sublime décor du Grand Rex : un véritable show à l’américaine dans lequel il chante encore et toujours des chansons d’amour !

Frédéric François était l’invité du 8/9 pour la sortie du DVD de son spectacle-anniversaire : Frédéric François en concert au Grand Rex. Il a évoqué le rôle prépondérant de son épouse et l’extrême fidélité de son public.

71 ans et toujours bien présent, et avec une actualité bien remplie : Frédéric François enchaîne toujours autant les projets, pour le plus grand plaisir des fans.

Les images de son DVD live au Grand Rex pour ses 50 ans de carrière prouvent parfaitement cette communion impérissable avec son public. Il a reçu la visite sur scène de Michel Drucker, Laura Pausini, Salvatore Adamo, Orlando, ou encore la regrettée Annie Cordy mais il n’a même plus besoin de chanter, ses fans connaissent ses tubes par cœur. "Ce sont des chansons populaires qui font partie du quotidien des gens, qui se sont transmises de génération en génération" se réjouit d’ailleurs le principal intéressé.

Le chanteur italo-belge livre d’ailleurs une anecdote marquante sur cette incroyable fidélité. "J’ai donné toute ma vie à la scène, à la musique et au public. J’ai deux amours : le public et ma vie privée. Quand je suis sur scène je suis quelqu’un d’autre, c’est une communion d’amour avec le public et il reste fidèle. Pendant le confinement, beaucoup de gens se faisaient rembourser. Pour nous, personne ne l’a fait. Imaginez, si les femmes au premier rang se font rembourser, elles perdent leur place alors qu’elles veulent toutes être au premier rang" raconte-t-il.