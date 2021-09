Fred De Loof et Anaël Snoek dans "Baraki", "une série qui représente les gens qu’on aime"

À Marsoux, tout le monde connaît la famille Berthet surnommée les "Baraki". Larissa Berthet héberge sa tribu sous son toit, et notamment Yvan, un orphelin du quartier qu’elle a recueilli et élevé comme son fils.

Anaël Snoek et Fred De Loof de la nouvelle série belge Baraki diffusée tous les dimanches dès 20h10 sur Tipik étaient les invités du 8/9. Cette comédie belge remplie d’humour, d’authenticité, de belgitude, d’émotions et de personnages hauts en couleur plaira à tout habitant ou amoureux du plat pays !

La comédienne liégeoise Anaël Snoek , qui joue Cheyenne Terrier, rajoute qu’il y a donc différentes manières de rentrer dans cette description. "On est baraki comme on veut".

Ce belgicisme est d’ailleurs le point de départ de la série qui commence sur sa définition. Pour Fred De Loof , qui joue Rayan Terrier et est réalisateur du projet, un baraki se présente comme un ou une individu qui va au bout de ce qu’il souhaite. "Il ne va pas penser : 'Dans la conformité on est censé être comme cela'. Il se dit : 'J’ai envie d’être comme cela, j’y vais et je m’en fous du regard des autres'".

Lorsqu’il apprend qu’il va devenir père, Yvan va tout faire pour devenir une meilleure version de lui-même. Et pour l’aider, il peut compter sur le soutien indéfectible de son clan : la famille Berthet. La famille Berthet, c’est Jess la jeune championne de boxe, Timmy l’adolescent aux penchants transgressifs, Larissa la mère de famille protectrice et tonitruante, et surtout Didier, son frère de coeur, passionné de tuning SPL et par dessus tout de Cynthia, sa queen girly et sexy avec laquelle il forme le couple le plus explosif de Marsoux. Malheureusement pour Yvan, un trafiquant de drogue local, un flic revanchard, une belle-mère machiavélique et un bourgmestre véreux en ont décidé autrement.

Baraki - Trailer - Séries belges - 01/09/2021 Lorsqu’il apprend qu’il va devenir père, Yvan va tout faire pour devenir une meilleure version de lui-même. Et pour l’aider, il peut compter sur le soutien indéfectible de son clan : la famille Berthet. La famille Berthet, c’est Jess la jeune championne de boxe, Timmy l’adolescent aux penchants transgressifs, Larissa la mère de famille protectrice et tonitruante, et surtout Didier, son frère de coeur, passionné de tuning SPL et par dessus tout de Cynthia, sa queen girly et sexy avec laquelle il forme le couple le plus explosif de Marsoux. Malheureusement pour Yvan, un trafiquant de drogue local, un flic revanchard, une belle-mère machiavélique et un bourgmestre véreux en ont décidé autrement.

La force de cette série réside dans son caractère à la fois humoristique et attachant, d’autant plus qu’elle est hautement identifiable pour de nombreux Wallons.

C’est la raison pour laquelle l’histoire se déroule dans le village fictif de Marsoux pour que chaque téléspectateur puisse facilement se rattacher à l’univers et aux personnages. "Cela peut être du côté de Liège, Charleroi ou Mons. Cela peut être partout parce que des barakis heureusement il y en a partout. On voulait que tout le monde puisse s’identifier. Je crois que quand on voit la série on n’est pas choqué, on est flatté. On ne voulait pas flatter une région plus qu’une autre et que tout le monde soit content" affirme Fred De Loof.

La série se définit d’ailleurs comme une dramédie. "On passe de poser un jugement sur les personnages et de se foutre de leur tronche à la seconde d’après d’être tellement désolé et d’avoir tellement d’empathie pour eux" explique Anaël Snoek.