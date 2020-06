Franck Thilliez était l'invité du 8/9 à la suite de la sortie de son nouveau roman Il était deux fois, un livre d'enquête d'un policier sur la disparition de sa fille après un coma et une amnésie de douze ans. En 2008, Julie, 17 ans, disparaît soudainement. Un vélo adossé à un arbre est la seule trace de son passage. L'enquête est confiée à Gabriel Moscato, le lieutenant de la gendarmerie mais aussi le père de Julie. Ses recherches le conduisent à l'hôtel de la Falaise dans la chambre n°29 où le lieutenant s'endort. Il se réveille en… 2020 dans la chambre… n°7 ! Douze années se sont alors écoulées depuis la disparition de sa fille.

La double enquête d'un amnésique Franck Thilliez : "Ce qu'il se passe dans la réalité, c'est souvent pire que dans un roman" - © Fleuve Noir Pour ce qui constitue déjà le vingtième roman de Franck Thilliez, l'auteur a choisi un titre évocateur avec Il était deux fois. "C'est une référence au conte évidemment. C'est-à-dire que l'histoire que l'on va raconter va nous permettre de nous échapper puis il y a un rapport avec le début du roman puisqu'il s'agit d'un père qui a une grande amnésie, qui va oublier une grande partie de sa vie mais qui se donnera une seconde chance car il va profiter de cet oubli pour relancer une enquête qui jusqu'à présent n'avait mené nulle part" explique-t-il. Contrairement à ses autres livres, Franck Thilliez laisse de côté les descriptions sanglantes et axe son écriture sur la tension. Il analyse ce changement stylistique : "C'est l'avantage sûrement d'avoir basé l'intrigue sur le thriller, le suspense". Il livre l'intrigue de ce nouveau roman : "C'est l'histoire d'une disparition de sa fille qui se déroule en 2008. Il se réveille en 2020 donc douze ans après, dans le même hôtel, un fait quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ces douze années ? On n'a jamais retrouvé sa fille, cela fait douze ans qu'elle a disparue. Il essaie de comprendre pourquoi on ne l'a jamais retrouvée, qu'est-ce qui a pu lui arriver. C'est vraiment basé sur la quête d'un père qui fait tout pour retrouver sa fille". L'auteur nuance toutefois : "Il y a quand même un meurtre au début assez sanglant au moment où il se réveille pas très loin de lui. On est dans l'enquête policière puisque ce père est aussi un gendarme : c'est à la fois l'enquête d'un père et d'un gendarme". Le héros n'est pas censé mener cette enquête qui le concerne personnellement. "Tous les dossiers sont clos, on ne la recherche même plus et il va se battre et se démener malgré les règles pour essayer de la retrouver. On a toujours des personnages qui transgressent un peu les lois dans les romans pour aboutir à leur quête" justifie-t-il.

La Belgique, source d'inspiration Franck Thilliez : "Ce qu'il se passe dans la réalité, c'est souvent pire que dans un roman" - © JOEL SAGET - AFP Franck Thilliez révèle aussi le travail de recherche qui lui permet d'écrire des histoires parfois sordides et totalement inattendues. "Je consomme pas mal de faits divers parce que cela donne des sources d'inspiration. Souvent, on voit bien que ce qu'il se passe dans la réalité, c'est pire qu'un roman, on n'aurait jamais pu imaginer un fait pareil. Je suis aussi beaucoup les histoires à suspense, les films, j'utilise beaucoup de documentation aussi, je côtoie la police et passe du temps avec eux pour voir le genre de crime sur lequel ils enquêtent. C'est un ensemble qui à la fin donne une idée bien précise pour démarrer un roman" déclare l'écrivain. La Belgique est également terre d'inspiration pour l'auteur français. "J'habite tout près de Lille donc proche de la frontière et j'aime bien la traverser avec un personnage. J'ai quand même le souvenir, après Lille quand on va vers la Belgique et Tournai, de la grande autoroute avec pas mal d'entreprises aux bâtiments un peu vieux, donc un paysage assez inspirant pour des meurtres, c'est un beau décor de polar" dévoile-t-il. Il ajoute : "J'aime bien faire une incursion, souvent dans mes livres, en Belgique".