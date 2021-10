Francis Huster, une pièce de Molière a changé sa vie : "Le soir-même, j’ai dit à mon père que je voulais être comédien"

Francis Huster était l'invité du 8/9 pour présenter son livre Dictionnaire amoureux de Molière. Cet ouvrage recense la vie et les histoires du plus célèbre comédien et dramaturge français, un auteur moderne malgré l'âge de son œuvre.

Francis Huster était l’invité du 8/9 pour présenter son livre Dictionnaire amoureux de Molière. Cet ouvrage recense la vie et les histoires du plus célèbre comédien et dramaturge français, un auteur moderne malgré l’âge de son œuvre. Qui n’a jamais lu une œuvre de Molière dans sa vie ? Après tout, cet écrivain fait partie intégrante de l’histoire de la littérature française. Parmi ses grands admirateurs : Francis Huster. Le comédien est fasciné par l’écriture de Molière qu’il trouve originale et moderne. Bien que nous soyons 400 ans après sa naissance, Molière continue de nous toucher, de nous faire rire, de nous surprendre et de nous éclairer. Autant de raisons qui ont donné envie à Francis Huster de créer un dictionnaire consacré à cet illustre homme de théâtre.

Le jour où Francis Huster sait qu’il deviendra comédien

C’est même grâce à sa découverte de l’œuvre de Molière que Francis Huster est devenu comédien. Bon élève en classe, il reçoit un jour une récompense : assister à un concert de Luis Mariano ou à une représentation de la Comédie française qui jouait Amphitryon de Molière. Il choisit la deuxième option pour son plus grand bonheur : dès le début de la pièce, c’est le coup de foudre. "Je vois rentrer Robert Hirsch (NDLR : qui jouait Sosie, le valet d’Amphitryon) et je l’identifie à Charlot, il est génial. Pendant 10 minutes dans ce monologue, j’ai compris que j’étais fasciné par ce que cet acteur sur scène me faisait ressentir comme vagues d’émotions. Je suis ressorti et le soir-même, j’ai dit à mon père : 'Je veux être comédien'. J’ai passé la nuit dans ma chambre après avoir reçu une gifle" raconte-t-il.

Le génie de Molière

Personne n’est insensible à Molière. Il marque déjà considérablement son temps en révolutionnant le théâtre en France. "C’est un pouvoir religieux qui domine la royauté de Louis XIV. Il a l’intelligence de prendre cet homme de moins de 30 ans, de lui dire : 'Tu vas sur scène écrire les pièces, je te donnerai l’ordre de ce que je veux, et tu pourras dire sur scène tout ce que moi Louis XIV je ne peux pas dire'. Elle s’appellera la Troupe du Roi, elle est invincible, on ne peut pas la discuter" explique l’acteur de 73 ans. Pour Francis Huster, le génie de Jean-Baptiste Poquelin devenu Molière, est le même que celui de Charlie Chaplin devenu Charlot : la capacité à jouer des expressions bien marquées. "Jean-Baptiste Poquelin va créer le premier véritable acteur du monde. Ce Molière sur scène joue d’une façon naturelle et comprend que ce n’est plus le personnage, mais le rôle. C’est comme une sculpture humaine qui a le pouvoir du silence et du regard" pointe-t-il. "Pour la première fois, au lieu de parler des empereurs et des rois, c’est le peuple qui est sur scène avec la langue du peuple (dans l’œuvre de Molière)".

Un auteur moderne

Le Dictionnaire amoureux de Molière, récit passionnant d'un passionné, est l’outil indispensable pour comprendre que l'œuvre de Molière est non seulement inscrite au patrimoine artistique français, mais reste encore d’actualité. Francis Huster le clame même dans son livre : Molière est auteur résolument moderne, au point d’estimer que si ses pièces paraissent parfois désuètes pour les dernières générations, c’est parce qu’on "mystifie la jeunesse depuis 400 ans, en lui faisant croire que Molière est le classique alors qu’il est dans la modernité". Par exemple, le comédien et dramaturge mort en 1673 est "le premier acteur au monde à donner la parole aux femmes, les véritables héroïnes des pièces". "Comme les metteurs en scène ne sont plus à 100% des hommes, les femmes révolutionnent Molière : il faut jouer moderne et de façon créative" explique encore le comédien français, apparu notamment dans Le Dîner de cons. Cette manière de jouer se traduit par une interprétation naturelle des pièces.

Alors pourquoi l’œuvre de Molière n’est pas déclinée de cette manière au théâtre ? Car "90% des comédiens étant incapables d’atteindre ce naturel, ils sont restés exactement comme dans l’opéra, caricaturaux" déplore Francis Huster. Et pourtant, 90% des héros de Molière sont jeunes, ce qui a apporté un nouveau regard artistique et politique. "C’est donner la possibilité à la jeunesse d’avoir ce qui fait la couleur de la France : non pas la haine, le mépris, le racisme, l’homophobie et l’antisémitisme et tout ce qui crache sur la France. C’est justement la France incroyable, l’insolence et ce pouvoir d’être meilleur ou pire, de s’autocritiquer tout le temps mais au moins d’oser. Il ose, c’est probablement pour cela qu’il est l’auteur le plus moderne".

