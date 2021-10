Football : les 3 faits marquants qui ont retenu l’attention d’Eby Brouzakis

Les règlements qui nuisent au sens du football, le comportement de certains supporters, le déplacement de Manchester en avion privé pour une durée de vol d’à peine 20 minutes. Eby Brouzakis journaliste sportif et chroniqueur revient dans le regard sport du 8/9 sur ces tristes situations qui ont retenu son attention et qui mérite réflexion.

Un règlement pas toujours adéquat

Mais avant tout, parlons de Dragus l’attaquant du Standard à qui on refuse un but après 7 minutes de palabre pour 3 minutes. "Quand on ne profite pas d’un hors-jeu pour marquer on doit laisser l’avantage à l’attaque. 3 minutes ça ne fait pas la différence" considère Eby. Hier à Charleroi on a fait redonner un penalty parce que le gardien avait un pied devant sa ligne. "C’est le règlement mais je ne le trouve pas adéquat. Un gardien est déjà dans une telle position de faiblesse au moment d’un penalty… Et il ne profite pas de ces 10 cm pour stopper le penalt". Heureusement Koffi le gardien du Sporting de Charleroi les a arrêtés tous les 2.

3 images © Belga

Mais aussi, le comportement stupide et dangereux de ce supporter du Standard qui a fait exploser un énorme pétard à un mètre du gardien d’OHL ce samedi soir. Le contexte : Le Standard emmené par un nouvel entraîneur qui a suivi la recette habituelle lors de sa prise de pouvoir : réintégrer les bannis et miser sur la cohésion. Résultat : 2-0 pour le Standard puis 2-2 dans les dernières minutes. ►►► A lire aussi Standard – OHL : de 3-0 à 2-2, les Liégeois perdent deux points pour la première de Luka Elsner Conclusion : supporter frustré et jet de pétard. "C’est dangereux. Une collègue photographe a déjà reçu un pétard dans sa capuche et en a été fortement choquée. Et avait même perdu une partie de l’audition. Et je ne parle même pas des feux de bengale que l’on jette parfois sur le terrain et qui sont tellement chauds qu’il faut du sable pour les éteindre. L’eau ne suffit pas. Bref le Standard risque gros et un nouveau huis clos sans doute" rappelle Eby Brouzakis. A l’heure ou le public retrouve les stades c’est vraiment stupide

3 images © Belga

Mention spéciale au gardien Aaron McCarey

Dans le championnat nord-irlandais de football il s’en passe aussi des faits de matchs : Le gardien du club de Glentoran (Irlande du Nord), a frappé un de ses coéquipiers au visage. L’arbitre de la rencontre l’a logiquement expulsé. Les images du match nul entre Glentoran (club basé à Belfast) et Corelaine, qui s’est soldé par un nul entre les deux équipes (2-2), font le tour des réseaux sociaux depuis ce samedi soir. "Du jamais vu, et honnêtement ça me dégoûte à un point" ajoute Eby. Regardez plutôt !

© AFP or licensors L'attaquant portugais de Manchester United Cristiano Ronaldo s'échauffe pour le match de football de Premier League anglaise entre Leicester Enfin, à deux semaines de la Conférence de Glasgow sur les changements climatiques, Manchester United est dans l’œil du cyclone après avoir rallié Leicester en jet privé. La durée du vol ? Dix petites minutes… 160 kilomètres séparent la ville de Manchester et celle de Leicester où les Red Devils se sont rendus ce samedi après-midi lors de la 8e journée de Premier League. Alors que l’équipe mancunienne devait rejoindre Leicester en car, le staff a finalement décidé de réaliser le trajet en avion après la fermeture d’une autoroute locale. Manchester s’est défendu en disant "avoir réduit leurs émissions de carbone annuelles de plus de 2700 tonnes depuis 2008", en réalisant 12 années consécutives de réductions d’énergie et de carbone grâce au programme du club".