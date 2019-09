Il fut un temps, pas si lointain, où les foires aux vins servaient aux grandes maisons à écouler leurs stocks pour se refaire des liquidités.

Dernière Heure"Foire aux vins : sortez des sentiers battus !" ; - © Tous droits réservés Ça, c’était avant, comme disait l’autre. Aujourd’hui, il faut réellement fouiller pour trouver la perle rare. “On peut tirer deux constats”, explique Baudouin Havaux, directeur général de Vinopress. “Premièrement, et c’est rassurant pour le consommateur, on peut dénicher des vins d’un excellent rapport qualité-prix. Deuxièmement, et ça l’est nettement moins, il n’y a plus de grands vins à bon prix. Les producteurs sont pressés par les volumes et les prix des acheteurs. Ils ont dès lors tendance à faire pisser la vigne et, dans ces conditions, c’est la qualité qui en pâtit. Jadis, Les Fiefs de Lagrange, le deuxième vin du domaine, était un incontournable. C’était l’occasion de sepayer un excellent vin à un prix abordable. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. On peut même dire que cela ne vaut plus son prix.”

Le Soir"Telenet lance l’abonnement télé sans le câble" ; - © Tous droits réservés Pourquoi le câblo-opérateur cannibalise-t-il son activité historique ? adaam. Le nom de la nouvelle marque que Telenet vient de lancer est particulièrement bien choisi. Mis sur le marché en toute discrétion, le produit permet de surfer sur internet et de regarder la télévision en un clin d’œil, sans devoir prendre un abonnement au câble, faire venir un technicien… Tout passe par le réseau mobile. Il suffit d’avoir chez soi deux prises – l’une pour brancher un modem qui se connecte au mobile, l’autre pour un boîtier télé –, un appareil pour regarder la télé (smartphone, tablette, TV connectée, Apple TV…) et le tour est joué. La formule de base coûte 40 euros et donne accès à des data illimitées, une vitesse limitée à 30 mbps et une douzaine de chaînes télé francophones (les chaînes de la RTBF, de RTL, TF1, France 2 et 3…). Un second produit à 50 euros offre une vitesse de 50 mbps et permet de regarder le flux TV sur trois écrans à la fois. Voir le principal câblo-opérateur du pays commercialiser un produit télé qui permet de se passer du câble a de quoi étonner. Telenet ne se tire-t-il pas une balle dans le pied en cannibalisant sa propre activité historique ? Pas forcément. Explications. Le phénomène des " cord-cutters " progresse. Il s’agit de ces jeunes adultes qui ne regardent plus la télévision linéaire et qui, par souci d’économies, choisissent de résilier leur abonnement télé pour se contenter d’un abonnement internet leur permettant de picorer des contenus vidéos sur les différentes plateformes (Netflix, Auvio…).

Dernière Heure"Des voitures neuves à prix réduit" ; - © Tous droits réservés Dans le milieu, le phénomène des marques qui immatriculent elles-mêmes des voitures neuves pour gonfler leurs chiffres de ventes est archi-connu. Cependant, depuis un an, la pratique est légèrement différente. La faute à qui, ou plutôt à quoi ? Au changement de système de mesure des émissions. Depuis le 1er septembre 2018, on est passé du NEDC au WLTP. Pour faire simple, disons que la nouvelle procédure propose des tests de consommation et d’émissions plus réalistes que la précédente, et donc plus proches de la réalité du consommateur. Depuis le 1er septembre 2018, il est interdit de vendre des voitures homologuées en NEDC. À titre exceptionnel et pour favoriser une bonne transition entre les deux systèmes, les constructeurs automobiles ont été autorisés à enregistrer 10 % de leur volume annuel sous l’ancienne norme jusqu’au 1er septembre 2019. Mais depuis dimanche, ces voitures homologuées sous “l’ancien régime” ne peuvent plus être immatriculées dans l’Union européenne.