Focus sur Bashir Abdi nouveau recordman d’Europe du marathon, coup de cœur d’Eby Brouzakis

On vous parle ici d’un garçon né à Mogadisco en Somalie et qui a été forcé de quitter son pays natal pour fuir la guerre, qui a transité par des camps de réfugiés pour finalement se retrouver à Gand.

C’était il y a 13 ans. Bashir Abdi a découvert la course vers 16 ans. Avant cela, dans le but de s’intégrer à Gand, il s’est inscrit dans des petits clubs de foot. " Et sa facilité dans la course lui a permis de finalement se diriger vers ce sport qui lui a permis de s’inscrire dans la légende aujourd’hui du sport belge " explique Eby.

Aujourd’hui il a 32 ans, et il a frappé très fort.