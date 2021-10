Florent Pagny : "Je ne ferai jamais mes adieux à la scène"

Le chanteur l’explique de son côté par son expérience vocale mais surtout par le travail de son producteur. Ce dernier lui permet d’aller chercher des notes qui semblent inaccessibles. "C’est Calo qui le propose dans ses mélodies et surtout dans les séances de studio. C’est un petit génie : il écoute et il ne te refait pas chanter une chanson, il te refait chanter quelques petites notes, des rustines comme on dit, mais il le fait tellement précisément que cela va vite et bien" confie-t-il se souvenant de la première chanson que lui compose l’interprète d’En apesanteur sur cet album, L’Avenir. "Quand j’entends cela, je lui dis : 'Calo tu es trop fort, tu me donnes tout de suite envie de chanter', parce que des mélodies avec de telles envolées, quand on aime chanter, c’est juste du caviar".

Le parolier Bruno Guglielmi a signé de son côté le premier single de l’album, L’Instinct, mais aussi deux autres chansons sur ce disque comme Toi et moi. "Il me cerne moi et mon histoire car Toi et moi c’est moi et ma moitié et c’est parfaitement nous maintenant. C’est agréable d’avoir des auteurs inspirés par ce que l’on est ou par ce que l’on vit, et qui sont capables de transcrire une chanson que vous pourriez écrire vous-même, mais je n’écris pas aussi bien".

Florent Pagny fêtera ses 60 ans et l’arrivée de ce nouvel album à Forest National le 17 novembre 2021 et le 25 mars 2022.

Deux concerts qu’il a hâte d’effectuer tant il aime le public belge. "Vous êtes médaille d’or du public" lance-t-il. "Vous le savez, tous les artistes vous le disent tout le temps. À chaque fois cela se passe entre Lille et Bruxelles : c’est toujours dans le Nord où on sait qu’on a le meilleur public et où on passe les meilleurs moments, parce qu’il y a vraiment ce partage dès le début et où on n’est pas obligé de ramer pendant une demi-heure trois quarts d’heure pour que le public se lève et chante".

Ces live pourraient aussi figurer parmi les derniers pour l’artiste français, qui songe à ralentir le rythme ensuite… mais ne lui parlez pas de retraite pour autant !

Je ne ferai jamais mes adieux. C’est animal l’acte de chanter, j’en ai vraiment besoin, c’est physique. À la fin je pense que je ne ferai donc plus d’albums tous les ans et des tournées tous les deux ans.

"60 ans c’est une page qui va se tourner, je ne sais pas ce que le livre me propose après" ajoute-t-il. Il ne craint pas non plus pour sa voix, au sommet de son art sur L’Avenir. "Baisser (dans les tons) ce n’est pas grave, il faut surtout que cela ne perde pas son grain, sa brillance, son vibrato, son oreille. Le jour où je sens que quelque chose ne va plus on ne m’entendra plus, mais tant que cela va […] vous me verrez toujours chanter".

Bref à 60 ans, L’Avenir semble radieux tant tous les sens du terme pour Florent Pagny.