Florent Brack, gagnant de The Voice Belgique 2015 : "Le financement participatif, c'est un moyen efficace pour moi de faire un album"

Le 8/9 poursuit sa semaine spéciale invités The Voice Belgique et accueillait ce matin, Florent Brack, grand gagnant du télécrochet en 2015, venu interpréter Redemption Song de Bob Marley.

Le moyen le plus rapide, le plus efficace et le plus chouette pour moi, c’était de le faire avec les gens qui me soutiennent, d’où ce financement participatif

Parti se former tout un temps en Angleterre à la BIMM School (British and Irish Modern Music) du côté de Brighton après sa victoire à The Voice Belgique, Florent souhaitait faire de 2021 une année de lancement : "Je voulais vraiment lancer quelque chose après 2020 qui a été une année compliquée pour tout le monde", explique-t-il.

"Il y a déjà une bonne nouvelle, c’est que le montant nécessaire pour la production de l’album a déjà été dépassé, mais Florent a encore besoin de vous parce que plus il y a d’argent, plus il y a de chansons et de moyens sur la production de l’album ", annonce Cyril.

En attendant l’album qu’il espère pouvoir sortir au mois de septembre, le chanteur a déjà distillé quelques singles, notamment Hapiness et le très folk Dawson Road : "Je suis parti au Canada en 2019, j’étais à Dawson. A un moment donné, on a fait une activité en famille, puis ils sont tous partis dormir sauf moi. Je me suis ennuyé, on était dans un chalet sans wifi. Je n’avais plus que mon ticket d’avion et j’ai commencé à griffonner un petit truc, je l’ai presque oublié, puis je suis rentré et je l’ai enregistré en studio. Et ça a donné Dawson Road", retrace-t-il.

Un titre doux et apaisant à retrouver très probablement sur son futur album : "On devra faire des choix sur ce qui est le plus pertinent, mais c’est un des morceaux les plus calmes en tout cas", ajoute l’artiste.

Plus récemment encore, Florent Brack se met au français avec Je chante pour personne, une chanson très actuelle faisant directement écho au monde de la culture "qui en prend un petit peu plein pour l’instant".

Ce matin, c’est sur l’un des titres phares de Bob Marley, Redemption Song, que le chanteur s’est illustré sur le plateau du 8/9.