Florence Foresti revient sur la cérémonie mouvementée des César 2020 : "On ne pouvait pas faire semblant"

Cette année-là, Florence Foresti avait été désignée maîtresse de cérémonie. Elle avait tenté de divertir l’assistance alors que de nombreuses tensions étaient apparues autour du film J’accuse de Roman Polanski . Ce film concourait pour 12 nominations, malgré les accusations de viols dont il fait l’objet, entraînant la colère des associations féministes et divisant l’opinion publique et le cinéma français.

La cérémonie des César 2020 avait fait couler beaucoup d’encre. Florence Foresti critiquée à plusieurs reprises sur ses blagues et ses actes en pleine affaire Roman Polanski, elle s’est confiée sur ce moment pour la première fois dans C à vous, un an et demi après cette soirée. Sara De Paduwa revient sur son interview dans le Zap Télé.

La comédienne n’avait jusqu’alors pas réagi à tous ces reproches. Invitée sur le plateau de C à vous ce 13 septembre, elle a répondu pour la première fois à ses détracteurs, un an et demi après les faits.

Elle a d’abord défendu son bilan humoristique en assurant : "Je suis très fière de mes textes, très contente de ce que j’ai fait".

Florence Foresti a poursuivi en rappelant l’ambiance électrique qui pesait sur la cérémonie. "Comment voulez-vous que je ne la sente pas ? C’était… Vous ne pouvez pas savoir ce par quoi on est passés. Moi on essayait de m’épargner, on ne me disait rien, mais il y avait des manifs dehors, et moi on me maquillait : 'Tout va bien !' C’était une armée d’angoissés autour de moi, de gens qui ne savaient pas si elle aurait lieu, cette cérémonie, si elle ne serait pas interrompue… C’était chargé !".

Elle ne regrette également nullement son choix de ne pas avoir achevé la présentation de la cérémonie, estimant avoir rempli sa part du contrat. "J’ai tenu, je voulais divertir les spectateurs" a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il lui était impossible de ne pas évoquer le cas Polanski.

Si je n'en avais pas parlé... On ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet qui était devenu un sujet de société dont s'étaient emparées les féministes. Chacun avait son avis j'en avais un aussi, on ne peut pas faire semblant.

La comédienne a aussi nuancé sa prestation : "Je vis dans un monde où je ne suis pas là pour servir les gens qui étaient dans la salle à tout prix. […] J’ai certainement fait preuve de maladresse ou de mauvais goût mais c’est le risque à prendre pour un humoriste. On doit essayer, au risque de se tromper, mais on doit essayer d’être intègre et d’amuser".