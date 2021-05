Flo Delavega heureux de sortir son 1er album solo : "Je pensais que je ne ferais plus de musique"

Le chanteur et musicien français signe un retour musical depuis la séparation de son duo des Fréro Delavega en 2017. Pour poursuivre sa carrière, il avait besoin de s’éloigner de l’emballage médiatique et du rythme de vie effréné d’un artiste et de trouver sa paix intérieure en s’installant dans un univers qui lui correspond. " J’ai trouvé une sorte d’équilibre quand on a fait ce virage à 180 degrés pour s’installer dans la nature et changer de vie. Aujourd’hui je me sens beaucoup mieux et j’arrive maintenant à cohabiter avec la ville car j’y retourne de plus en plus avec ce projet, donc je suis content" se réjouit-il.

C’est tout naturellement dans le lieu où il se sent le mieux, chez lui, que Flo Delavega a enregistré la majeure partie de son album. La pochette du disque et le clip de Printemps éternel ont aussi été immortalisés dans cet endroit paisible et reculé.

Il n’y a pas que son environnement qui est mis en valeur dans Rêveur Forêveur. La famille de Flo Delavega fait aussi partie intégrante de l’album.

Le single Nous deux évoque sa compagne Natalia Doco qui apparaît le clip qui y est associé. "Elle m’accompagne dans tous mes rêves, dans tout ce cheminement, cette évolution que j’ai eue depuis les Fréro et c’était normal qu’elle soit sur ce projet-ci" explique-t-il. Celle-ci chante même en duo avec son amoureux sur Un beau jour, un titre qui s’est imposé naturellement sur un album qui invite au voyage et à la liberté. "C’est ce qui est beau avec ce projet : les choses s’alignent et un matin on est là, on boit notre petit Mathé, puisque ma chérie est Argentine puis on parle musique, je prends la guitare, et les choses se font de manière très fluide".

La voix de leur fils est aussi présente dans le titre Merci la vie. Flo Delavega révèle comment il a fait participer son petit bout au projet : "On vit dans la forêt, on a une petite rivière qui passe en bas. On était un été ensemble et je le portais. Il a l’habitude de remercier tout ce qu’on a pu vivre chaque soir. Il fait cet exercice de gratitude très souvent et quand on est parti de la rivière, il a dit spontanément : 'Merci la plage, merci les petits oiseaux, merci l’eau'. J’avais mon portable en main et j’ai enregistré cela comme interlude".