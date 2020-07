Fiction ou chronique prémonitoire : pour Jérôme et Kiki, les Diables Rouges ont gagné l'Euro 2020

Jérôme de Warzée et Kiki l'Innocent ont conclu cette année humoristique et piquante ce 10 juillet dans un Cactus portant sur la finale de l'Euro 2020 qui se serait jouée entre la Belgique et la France et qui aurait été remportée par les Diables 1-0 à Wembley.

Jérôme et Kiki en sont convaincus, l'Euro 2020 s'est bien joué malgré le confinement. Et coup de tonnerre : les Diables Rouges sont champions d'Europe ! Dans un match tendu, la Belgique a battu la France sur le plus petit écart grâce... à un auto-but de Samuel Umtiti, le défenseur du FC Barcelone qui avait été le bourreau de notre équipe nationale à la Coupe du Monde 2018.

Après avoir battu successivement la Russie, le Danemark et la Finlande en match de poules, après avoir triomphé du Pays de Galles, des Pays-Bas et du Portugal, la Belgique a battu la France championne du monde en finale dans le mythique stade de Wembley et est couronnée championne d'Europe. Les deux humoristes ont démontré une nouvelle fois tout leur second degré dans ce Cactus totalement fictionnel... mais peut-être prémonitoire ? Pour cela il faudra patienter jusqu'en 2021 pour connaître le réel dénouement de cet Euro.

Kiki l'Innocent a laissé ainsi passer toute sa joie d'avoir enfin battu 'les frouzes'. Et il y avait un français sur le plateau de l'émission : Francis Lalanne, qui remplaçait Jean-Luc Fonck pour sa chanson, a bien ri de cette séquence à l'humour bien belge.