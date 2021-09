Félix Radu sur le succès de ses chroniques : "C’était une vraie aventure mais à un moment j’y allais en tremblant"

Le comédien et auteur belge Félix Radu était l'invité du 8/9 pour présenter son spectacle Les mots s'improsent. Il a évoqué son enfance et son incroyable succès survenu à l'été 2020 grâce à ses chroniques sur la RTBF.

Le comédien et auteur belge Félix Radu était l’invité du 8/9 pour présenter son spectacle Les mots s’improsent. Il a évoqué son enfance et son incroyable succès survenu en 2020 grâce à ses chroniques sur la RTBF. Félix Radu a marqué le cœur des Belges pendant le confinement grâce à ses chroniques en radio sur La Première. Il a aussi rencontré un énorme succès sur ses réseaux sociaux. Aujourd’hui, Félix, 25 ans, revient avec son spectacle Les mots s’improsent où il vulgarise la littérature, zigzague entre l’absurde et la philosophie. Félix y aborde des thèmes universels mais toujours avec une touche d’humour. Félix travaille aussi à l’écriture de son 1er roman et développe sa propre pièce : Rose et Massimo.

L’inspiration littéraire

Félix Radu a conquis le cœur des Belges mais aussi des Français depuis l’été 2020 avec ses chroniques bouleversantes de sensibilité et ses jeux de mots sur la langue française. L’amour des mots lui a permis de passer de l’ombre à la lumière, de gagner en assurance malgré sa grande timidité dans son enfance. "C’est une manière de vivre ma timidité" rectifie-t-il. "J’écrivais parce que j’étais tout seul. Les auteurs que je lisais comme Alfred de Musset, Victor Hugo, m’aidaient personnellement à faire ma vie d’enfant, et j’ai eu envie de faire le même métier pour aider les gens". Son usage de la littérature et de la poésie dans ses différentes chroniques pour la RTBF en 2020 a d’ailleurs sûrement suscité à son tour des vocations. Le jeune comédien et auteur, pourtant actif depuis ses 17 ans, analyse les raisons de ce succès soudain, qui a rassemblé des millions de vues. "Ce qui a le plus fonctionné dans mon travail récemment c’est qu’avec la RTBF, c’était la première fois qu’on me donnait l’autorisation de prendre le micro et de faire quelque chose qui me ressemble pendant 5 minutes. On m’a dit : 'Tu as carte blanche' […] Je dirais aussi que c’est le message d’amour, l’authenticité".

Victime de harcèlement scolaire

Félix Radu, avant de se révéler sur scène et en radio, a pourtant vécu un parcours semé d’embuches durant sa scolarité. Ses parents l’ont notamment changé d’école. Ne partageant pas les mêmes passions que ses camarades de classe, il était victime de harcèlement scolaire. Le jeune Félix était donc malheureux et enchaînait les mauvaises notes et les retenues. ►►► À lire aussi : Tom Leeb et Joffrey Verbruggen s’amusent sur "Pourris gâtés" : "Il y avait constamment des vannes" "Quand je suis arrivé à l’IATA à Namur, j’ai pu m’ouvrir, j’ai découvert le théâtre, les auteurs, la poésie. J’ai pu aller voir mes parents et leur dire : 'Ces 5 dernières années j’en prenais plein la tronche, aujourd’hui je vais bien mais j’aurais aimé que vous soyez là'. Ils ont répondu : 'On ne savait pas, on n’était pas au courant, on ne savait pas comment faire'" raconte celui qu’on surnomme le 'petit prince de l’humour'. "Ce n’est pas parce que les parents ne savent pas comment faire qu’ils ne doivent pas être là et soutenir leur enfant".

Un spectacle écrit durant son adolescence

Aujourd’hui heureusement, ses parents le soutiennent dans tout ce qu’il entreprend, ce qui fait dire à Félix Radu qu’il est important pour les parents d’être avant tout à l’écoute de leur(s) enfant(s) pour qu’il puisse réaliser ses rêves. Il a d’ailleurs pris une revanche sur sa vie puisque son spectacle Les mots s’improsent, il a écrit entre ses 15 et 18 ans : Les textes que j’écrivais et qui me valaient souvent d’être vanné ou moqué quand j’étais petit, c’est aujourd’hui ce qui me fait manger. Dans son spectacle, il conte l’histoire d’un jeune homme qui découvre le monde en grandissant : les amis, l’amour, la folie,… et qui décide d’entamer son suicide poétique, à savoir vivre la nuit. "J’ai vu le monde du jour, la réalité, et je décide de vivre dans ma tête car elle me déçoit beaucoup la réalité" résume-t-il. Son spectacle vous fera incontestablement penser au roi des jeux de mots, Raymond Devos. Félix a d’ailleurs bénéficié du soutien de Fabian Le Castel, qui dialoguait avec lui dans son spectacle en imitant l’humoriste franco-belge, comme un passage de témoin entre ces deux amoureux de la poésie. "C’était une affiliation que je revendiquais et dont j’étais fier et la collaboration avec Fabian a illuminé ma vie".

Le ressenti de ses chroniques

Cette comparaison avec Raymond Devos, Félix Radu tente donc de l’assumer à sa manière. Mais l’exercice reste périlleux, notamment aujourd’hui avec le poids des réseaux sociaux. Sa popularité gagnée sur La Première, s’il s’en réjouit, n’a en effet pas été évidente à appréhender. "L’exercice des chroniques a été difficile à vivre pour moi. Au bout d’un moment je me servais de l’émotion que j’avais sauf que l’exercice devenait de plus en plus intense au niveau des retombées, des gens, même au niveau de la relation avec RTBF" assure-t-il. "Cela a généré beaucoup de changements, même dans mes réseaux sociaux : je suis passé de 5000 abonnés à 190.000 sur Facebook. Tout cela était une vraie aventure et à un moment j’y allais en tremblant. Même au niveau de mes parents, ils recevaient des mots d’amour et de haine de gens qu’ils ne connaissaient pas. J’ai donc préféré arrêter. J’aime profondément la RTBF et je suis toujours honoré d’y revenir, mais c’est une grande arme de grande responsabilité, et je préfère prendre le temps de réfléchir et de grandir encore". Grandir et gagner encore en maturité, Félix Radu le fera encore assurément dans son spectacle. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.