Fauve Hautot, co-coach de Loïc Nottet à The Voice Belgique : "On travaille très bien ensemble"

Fauve Hautot partage son expérience aux talents de Loïc Nottet bien entendu pas pour le chant mais pour l’expression scénique. "C’est sûr que niveau du chant, il ne faut surtout pas me demander. En revanche, ce que j’apporte de très intéressant c’est tout ce qui concerne le déplacement, le travail dans l’espace, la mise en scène et aussi l’interprétation . C’est ce qu’ils ressentent et ont envie de donner et encore une fois c’est de la performance donc savoir ce que tu vas fournir comme travail en amont pour être prêt pour le jour J" confie-t-elle.

Autre raison, la personnalité de la danseuse que le jeune coach affectionne particulièrement et qui pourrait s’avérer utile par ses conseils. "C’est quelqu’un de très doux et très pertinent. Elle sait exactement ce qu’elle dit et voit les choses et les dit de manière très tendre. C’est vraiment une bonne pédagogue. Pour la plupart des talents c’est le premier plateau télé, les premiers In-Ears, le micro, le band, les arrangements. Il y a tellement de choses qui surgissent de nulle part qu’avoir un peu de douceur grâce à Fauve cela fait du bien" explique-t-il, observant la complémentarité avec sa personnalité plus directe.

Fauve Hautot reste également très humble sur sa position de co-coach. Elle préfère par exemple botter en touche au lieu de confirmer qu’un talent de Loïc Nottet peut gagner la neuvième saison du télé-crochet, estimant que cette vision n’est pas de son ressort. "Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la durée et il y a par exemple une personne qui est aujourd’hui moins à l’aise mais qui le sera plus dans six semaines" présage-t-elle uniquement.

C’est aussi pour cette raison que Loïc s’entend parfaitement avec sa co-coach : il est d’abord un compétiteur avec lui-même qu’avec les autres. "J’ai toujours voulu faire briller les autres autour de moi et moi me battre avec moi-même. Je m’en fous de gagner pour moi la plus belle victoire c’est d’être ici et de m’asseoir dans ce siège. On m’a donné l’opportunité de m’exprimer et d’aider des talents et c’est déjà un moment de victoire" savoure-t-il. Il souligne également l’expérience variée de chacun des coachs qui peut faire la différence sur la victoire finale. Son atout : l’empathie, lui qui a aussi vécu l’aventure The Voice en tant que talent. "J’ai beaucoup de compassions pour mes talents et ceux des autres aussi parce que je sais ce que c’est de se battre devant quatre coachs" résume-t-il, une vision qui correspond à celle de la co-coach d’Henri PFR, Alice On the Roof.