Faut-il aller voir "Aline", le film sur Céline Dion en salle le 11 novembre ?

Cathy Immelen, notre "madame cinéma" le dit haut et fort : " Aline a le potentiel pour cartonner" ! Qu’on aime ou qu’on n’aime pas la chanteuse québécoise, "on ne pourra être qu’impressionné.e par l’incroyable destin de Céline Dion et surtout par la superbe performance de Valérie Lemercier dans le rôle d’Aline Dieu." affirme-t-elle, après avoir eu l’opportunité de voir le film en projection de presse.

"Aline" n’est pas une parodie

"Même si la bande-annonce du film peut faire penser qu’on se moque de Céline Dion et de son parcours, ce n’est pas du tout le cas", explique Cathy. Certes, on y retrouve l’humour de Valérie Lemercier et son recul un peu second degré – c’est d’ailleurs pour ça que le personnage s’appelle Aline et non Céline - mais "on est vraiment dans l’histoire de Céline Dion avec un tout petit pas de côté, qui reste en même temps hyper respectueux" précise notre chroniqueuse.

Dans "Aline", Valérie Lemercier reproduit tous les moments iconiques de la carrière de Céline Dion : ses débuts chez Michel Drucker, les Oscars avec le film Titanic, ou encore les shows à Las Vegas. "Tout est incroyablement bien refait", s’émerveille Cathy, et Valérie Lemercier est "époustouflante dans ses attitudes et dans ses mimiques." Les décors et les costumes ne laissent pas non plus indifférent, surtout quand on sait que Valérie Lemercier porte pas moins de 188 tenues différentes pour interpréter son rôle qui s’étend de 5 à 55 ans !

Côté voix, c’est Victoria Sio (Le Roi Soleil) qui a eu l’honneur de réinterpréter les plus gros tubes de la chanteuse. Ici aussi, Cathy est conquise : "les chansons interprétées sont très très bien choisies."