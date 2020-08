D'après La Libre Belgique, certaines plantes à l’enracinement superficiel ne sont pas capables d’aller chercher l’eau en profondeur. A contrario, “ les plantes dont les racines sont profondes résistent mieux à la sécheresse ”, explique Cyril. “Ce qui est inquiétant, c’est la rapidité avec laquelle les effets extrêmement brutaux du réchauffement climatique se font sentir”, commente Luc Noël, concepteur et présentateur de l’émission Jardins et loisirs .

Des variétés adaptées

Face à la hausse des températures, les jardiniers doivent adapter leurs plans de culture - © Santiago Urquijo - Getty Images

Quoi qu’il en soit, la gamme des variétés que l’on peut cultiver en Belgique s’est étendue et englobe désormais des fruits et légumes méditerranéens. “Il y a quelques années, planter un figuier ou un pêcher aurait été une aventure. Aujourd’hui, c’est commun ! Et pourquoi ne pas essayer les lentilles et les pois chiches ?” illustre Luc Noël. Trouver des plantes qui résistent à la sécheresse et à l’humidité doit faire l’objet de recherches” poursuit-il. Il en appelle à la conscience citoyenne : “On ne peut plus planter sans se renseigner.”

