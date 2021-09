Fabienne Blanchut met en lumière un phénomène peu connu mais répandu : la fugue d'une adulte

Fabienne Blanchut était l'invitée du 8/9 pour son roman Maman ne répond plus, son premier roman de littérature classique. Celui-ci s'intéresse avec empathie et légèreté, au phénomène de la fugue chez les adultes.

Fabienne Blanchut était l'invitée du 8/9 pour Maman ne répond plus, son premier roman de littérature classique paru le 31 mars. Celui-ci s'intéresse avec empathie et légèreté, au phénomène de la fugue chez les adultes. À 62 ans, Zabou s’apprête à célébrer son anniversaire, un de plus parmi tant d’autres… Pour l’occasion, elle a donné rendez-vous à tous ses proches : Michel, son mari, Louise et Benjamin, ses enfants, Paul, Léa et Clara, ses petits-enfants et Nicoucou, son amie fidèle. Alors que tous les ingrédients semblent réunis pour faire la fête, Zabou ne se sent pas bien et part se réfugier dans le cellier. Après tant d’années à penser aux autres, Zabou est fatiguée. Elle veut se consacrer plus de temps et surtout rompre la monotonie de sa vie quotidienne. Parviendra-t-elle à lâcher prise ? À fuguer pour vivre enfin sa vie ?

Un livre qui peut concerner des milliers de personnes

Le nom de Fabienne Blanchut n'évoque peut-être rien aux lecteurs avertis. Et pourtant l'auteure de 47 ans a déjà écrit 137 livres pour enfants sur une quinzaine d'années. Spécialisée dans la littérature jeunesse, elle se lance désormais dans la littérature générale avec son 138e ouvrage : Maman ne répond plus. Ce virage s'est amorcé naturellement pour l'écrivaine française. "J'aime bien ne pas être dans des cases et cette histoire s'est imposée à moi avec ses personnages et il était clair que cela ne pouvait pas être un livre pour la jeunesse" avance-t-elle. Elle avait pourtant la trame en tête depuis une dizaine d'années, après avoir entendu le récit de la compagne d'un de ses amis lors d'un dîner, une maman d'un ado de 13 ans et de jumelles de 15 ans. "Un jour elle n'a plus pu gérer ce quotidien et elle est partie pendant 123 jours au milieu des années 1980 : donc pas de portable, pas de moyen de communication, et le matin du 124e jour, elle est retournée chez elle et a préparé le petit-déjeuner. Pendant 4 mois elle a tiré le rideau" raconte-t-elle. "Cette histoire-là avait déjà un potentiel, cela trainait dans ma tête depuis un moment. Et quand je me suis un peu renseignée, je me suis rendue compte qu'en Belgique, 1500 adultes disparaissent chaque année et 10000 en France. J'ai donc estimé que Zabou avait une place quelque part et que cela ferait écho dans la tête des gens. Il y a soit ceux qui décident de partir, soit ceux qui décident de ne pas le faire, mais avec cette même idée en tête".

Encore beaucoup de choses à vivre à 60 ans

Si Zabou plaque tout du jour au lendemain, c'est parce que le jour de son 62e anniversaire, elle constate deux problèmes : elle est épuisée et on ne s'intéresse plus vraiment à elle. "Elle se rend compte qu'on ne la voit pas forcément, elle est devenue transparente. C'est quelque chose qui devient insupportable parce qu'à 60 ans on a encore tellement de choses à vivre qu'elle décide, pour sauver son couple et sa famille, de se sauver elle-même, au propre comme au figuré" résume Fabienne Blanchut. Le point de départ semble au premier regard dramatique mais le livre apporte de nombreux moments humoristiques. On rit de la relation entre l'héroïne et sa meilleure amie, de son prof de yoga qui la rend dingue, ou de sa manière d'intégrer la technologie puisque l'histoire se déroulent actuellement. Elle cherche donc les moyens de ne pas être repérée. Elle prend le volant de son camping-car et s'en va, elle coupe son portable et achète un mobile prépayé.

L'espoir d'une adaptation cinématographique

Cette fugue d'une adulte s'apparente à un vrai scénario de film ou de série. Fabienne Blanchut espère en effet que son roman intéressera le 7e art. ►►► À lire aussi : Marka livre des anecdotes sur son enfance et chante un medley de ses deux derniers titres "C'est le rêve de tout auteur d'être adapté au cinéma ou en télévision, ce serait formidable" déclare-t-elle. "Le livre est entre les mains de nombreux producteurs, j'espère que l'un d'eux trouvera l'intérêt de ce projet-là sachant en plus que les gens qui regardent la télévision ont à peu près l'âge de mon héroïne. Il y a forcément un lien de cause à effet et je pense que cette Zabou a un capital sympathie assez intéressant". Le message est donc lancé ! En attendant, découvrez cette fugue rocambolesque à travers les pages de Maman ne répond plus. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.