Le mentaliste français Fabien Olicard est l'invité du "8-9" ce mardi matin pour présenter son spectacle "Singularité". Un show rempli d'humour et dans lequel le mentaliste révèle le fonctionnement de ses tours. Depuis toujours, Fabien Olicard est passionné par le mentalisme ! Quand il ne transmet pas ses astuces sur Youtube ou dans ses livres, il le fait sur scène. Dans ce nouveau show, Fabien Olicard partage avec vous sa perception du mentalisme et vous donne les clés pour comprendre les capacités infinies de votre cerveau ! Comment ? Grâce à un seul ingrédient : votre potentiel !

Bluffer les gens et les amener à s'auto-bluffer Fabien Olicard, le mentaliste qui vous livre ses secrets ! - © Tous droits réservés Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mentaliste ne perd pas de temps et a déjà analysé plusieurs éléments sur le plateau du "8-9". Qu'a-t-il déjà observé en arrivant ? "Où sont les machines à café" répond Fabien avec humour. En réalité, il a déjà analysé le vernis de Julie Van H en deux secondes et explique pourquoi : "c'est un réflexe de regarder les mains des gens quand j'arrive quelque part, parce que les mains en disent long sur la personne. Elles indiquent si on est marié, pas marié, fumeur pas fumeur, si on a une activité manuelle ou si on se ronge les ongles et qu'on est stressé. En fait, il y a plein d'informations qui traînent sur les mains". Il faut bien dire que le métier de Fabien consiste à analyser toutes les personnes et leurs comportements sur scène, il ne triche donc pas pour obtenir des informations autrement : Mon métier à la base sur scène, c'est de bluffer les gens. Tous les coups sont permis sauf d'avoir des complices évidemment. Donc pour moi le mentalisme c'est un mélange d'influence, de psychologie mais aussi d’illusionnisme et de mémoire et je mélange tout ça pour bluffer les gens ou pour les amener à se bluffer eux-mêmes. Il poursuit : "dans le côté psychologie ou influence, il faut écouter l'autre pleinement. Et écouter quelqu'un pleinement cela signifie pas qu'écouter les mots mais regarder comment il se comporte, les émotions qu'il ressent".

Le rire pour se blinder face à un mentaliste Fabien Olicard, le mentaliste qui vous livre ses secrets ! - © Laura Gilli Peut-on pour autant résister à son influence et dresser une sorte blindage si on ne le regarde pas dans les yeux ? "Pas du tout !" s'exclame-t-il. Le meilleur blindage c'est quelqu'un qui est en pleine joie de vivre, et qui sourit et qui rigole parce que la vraie joie et le vrai rire cela cache tout le reste. Mais quelqu'un qui au contraire va avoir la Poker Face et essayer d'être le plus fermé possible et bien toutes les réactions sont encore plus visibles à ce moment là. S'en suit un moment cocasse sur le plateau après cette phrase de Fabien Olicard sur le plateau, tout le monde rit justement à ces propos ! "C'est drôle parce qu'à ce moment-là il y a Julie qui rigole, il y a Bruno qui éclate de rire, on s'est dit "ok blindage actif" !" remarque Cyril.

Entre mentalisme et magie Fabien Olicard n'est pourtant pas devenu mentaliste du jour au lendemain : "cela a démarré à l'inverse de ce qu'on pourrait penser". "Je ne me suis pas dit : "Je vais faire ça un jour". En fait j'étais passionné depuis l'âge de 8 ans par plein de trucs, par exemple, par les sciences cognitives. À 8 ans j'adorais ça, donc je n'avais pas d'amis (rires), c'est assez logique. C'est vers l'âge de 18-19 ans que je me suis dit "tiens je veux faire quoi de ma vie, je veux monter sur scène pour faire rire les gens", parce que mon spectacle est vraiment construit comme un one-man-show et après je me suis demandé de quoi j'allais parler : de ce qui me passionne depuis l'enfance. C'est ainsi que j'ai amené le mentalisme sur scène en le mélangeant au rire, ce qui était très dur au départ" confie-t-il. Effectivement, il donne pour exemple de convaincre un producteur ou un directeur de théâtre d'humour de parler sur scène "du nombre univers comme Pi racine de deux", élément qui ne prête pas à attirer du public au premier abord. "Mais en fait on peut faire rire avec tout ça et c'est cool" justifie-t-il Pour présenter un tel spectacle, Fabien Olicard utilise aussi les codes de la magie, que l'on associe bien souvent au mentalisme : le mentalisme, quand il est présenté sur scène, historiquement, il a toujours été une branche de la magie et le magicien utilise aussi le mentalisme parce que le détournement d'attention c'est du mentalisme, le forçage psychologique, c'est du mentalisme. Donc les deux sont étroitement liés. "Quasiment tous les mentalistes sont passionnés par l’illusionnisme pour toutes ces techniques-là".

Un mentaliste qui révèle ses tours ! Ce qui fait la particularité de Fabien Olicard, c'est qu'il arrive à expliquer son travail dans des vidéos sur sa chaîne YouTube. Vidéos qui récoltent d'ailleurs des millions de vues. S'il décode ce qu'il fait, c'est pour une meilleur accessibilité au grand public. C'est dans mon ADN le partage. Durant toute ma vie, je n'ai rien inventé. Je suis un passeur de savoir. S'il reste donc très humble au sujet de son art, il est aussi habité par l'envie de partager toutes ses découvertes : "dès que je découvre un truc qui me fait mettre le cerveau en éruption, j'ai absolument envie de l'expliquer aux gens (...) je ne peux pas m'en empêcher". C'est pourquoi il reproduit cette méthode sur scène, en donnant des pistes au public : "au lieu de leur dire : "regarde et comprends rien", je dis : "regarde et fais comme moi et auto-bluffe toi", parce que dans le spectacle le public se bluffe lui-même en réussissant à faire des tours". Pour lui, le piège est justement de croire que cette méthode est moins bluffante. Il donne pour exemple que si un pianiste explique à quelqu'un comment jouer un petit morceau de musique, cela reste de toute façon bluffant de l'entendre lui jouer "une sonate de Mozart". Comme le pointe donc Cyril, "c'est le coup du magicien qui explique son tour mais qui va faire un truc plus impressionnant juste derrière". En outre, pour s'améliorer toujours dans sa pratique du mentalisme, Fabien échange sur ses tours et sur la manipulation du cerveau avec d'autres mentalistes. Il est notamment ami avec le mentaliste Viktor Vincent, déjà venu en tant qu'invité dans "Le 8-9". Il déjeune souvent avec lui pour échanger sur leurs tours mais aussi... pour aborder les nouvelles études scientifiques qui peuvent les intéresser ! Une situation qui l'amuse d'ailleurs car les deux hommes se disent souvent : "t'as vu ils ont redécouvert ça sur le cerveau. Cela veut dire qu'on avait tort depuis deux ans, il faut arrêter de dire ça !"

Le mentalisme, un art de la manipulation Le mentalisme peut aider Fabien en dehors du spectacle lui-même. Il est capable de placer des petits signaux pour être sûr qu'on réserve des places pour voir son show par exemple. Il dévoile : "oui c'est vrai et puis des mots clés par exemple comme tout à l'heure, le fait que je vous ai dit qu'il est construit comme un one-man-show et qu'on était là pour rire ce n'est pas par hasard !" Comme il sait qu'il parlerait de mentalisme il n'oublie pas de donner quel est le ton du spectacle. "Mais ça c'est ancré dans mon ADN maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas de la manipulation mais de l'optimisation !" précise-t-il. Dans tous les cas, il ne trichera jamais et préfère rire des situations qu'il ne maîtrise pas. "Il y a plein de fois où ça ne fonctionne pas et ce n'est pas grave. Je joue de la mauvaise foi et on en rigole". Un spectacle comme celui-là ne peut pas être correct à 100% du début à la fin sinon ça ne serait qu'un spectacle de magie d'ailleurs. "Quand je rate ce n'est jamais 100% à côté. Ce n'est pas très grave parce que ma démarche sur scène ce n'est pas dire "regardez je suis le meilleur" ma démarche sur scène c'est dire : "j'ai un passion pour le mentalisme, je vais vous expliquer ce que c'est et on va partager ça" détaille-t-il. Les deux trois petits couacs, il les joue donc dans une mauvaise foi absolue en disant "tu n'étais pas concentré, c'est de ta faute". Attention de ne pas dire que Fabien est un simple manipulateur. Il précise d'ailleurs "est-ce que quelqu'un n'est pas manipulateur dans la vie ? On ne fait que se manipuler parce qu'on ne fait que négocier des choses en permanence, même cette question est manipulatrice parce qu'elle attend une réponse, mais on est forcément manipulateur en permanence. Maintenant, ce n'est pas un gros mot le but c'est d'être manipulateur consciemment et positivement". Dans tous les cas, sur scène il arrive à induire une perception, un message à la personne, que celle-ci lui donne ce qu'il souhaite. Mais ce n'est pas pour autant qu'il utilise le mentalisme dans la vie de tous les jours. "C'est la grande question. Déjà quand je suis sur scène je vais être beaucoup plus bluffant que dans ma vie parce que je maîtrise tous les codes. C'est ma règle du jeu, c'est moi qui délimite tout et qui voit ce qu'on peut faire. Heureusement, dans la vie, ce n'est pas aussi simple. C'est aussi plus engageant que dire "pense à une carte et je vais essayer de la trouver" même si dans la vie il y a des trucs qu'il remarque automatiquement : "je vois une faille, une porte d'entrée et c'est très dur de ne pas m'en servir" avoue-t-il. Il note d'ailleurs être fort dans l'art de la négociation !

Un tour en direct Pour terminer, Fabien Olicard nous propose un petit tour rapide avec les chroniqueurs et animateurs présents sur le plateau. Bruno Tummers, Julie Van H et Fabian Le Castel se prêtent au jeu : tous les trois imaginent avoir une pièce de monnaie dans la main droite ou gauche. Ils doivent décider s'ils mentiront ou pas sur son emplacement. Fabien demande d'abord à tous s'ils ont leur pièce dans la main droite et puis les laisse déterminer s'ils changent la pièce de main tout en continuant à mentir ou pas. Il demande alors s'ils ont changé de main. Julie répond oui et s'esclaffe : "je ne sais pas mentir je suis désolée" Le mentaliste rétorque alors : "c'est formidable elle est géniale ! Viens à mon spectacle je vais tout réussir, je ne vais prendre qu'elle !" Le verdict tombe, tous avaient mis la pièce dans leur main droite, c'est un sans faute pour Fabien ! Si vous souhaitez observer d'autres numéros et en connaître les tours, Fabien Olicard est en tournée pour plusieurs dates en Belgique avec son nouveau spectacle "Singularité" ! Le 29 novembre à NAMUR – Théâtre Royal. Le 30 novembre à MONS – Théâtre Royal. Le 1er décembre à LOUVAIN-LA-NEUVE – Aula Magna. Le 7 avril à LIÈGE – Forum. Le 8 avril à BRUXELLES – Cirque Royal.