Exaspérée, Laurence Boccolini recadre un internaute désobligeant sur Instagram

L’internaute répond alors : "Madame est vexée", tout en soulignant que "ses géraniums étaient mieux" que la présentatrice. Hors de ses gonds, Laurence Boccolini ne s’arrête pas là : "Alors on va arrêter là vos âneries. Allez passer vos nerfs sur quelqu’un d’autre et arrêtez d’être désagréable avec les gens qui me suivent. Votre aigreur et votre méchanceté, ELLES, sont ridicules !", a-t-elle renchéri.

Dans une robe de soirée et dans "la pénombre des coulisses" de l’émission où l’on peut la voir tantôt tout sourire, tantôt faisant la grimace, l’animatrice s’est laissée aller aux remerciements : "Merci à Laurent Gerra , Muriel Robin, Elie Semoun et tous les autres ! Quelle soirée", peut-on notamment lire en légende du post Instagram.

"Ridicule quoi ? Ridicule qui ? Vous vous êtes levé ce matin en vous disant tiens je vais déverser un truc sur Instagram on verra bien. Ridicule ? Si au moins vous aviez l’intelligence, le vocabulaire, pour nous expliquer ce que vous trouvez ridicule ça nous aiderait bien car visiblement nous sommes beaucoup plus bêtes que vous non ? Donc mettez-vous une pile et étayez votre argument d’aujourd’hui : ridicule oui mais encore ? Ok ? Merci pour nous tous. Quant à me vexer cher monsieur vous n’en avez ni le pouvoir, ni le talent… Et joyeux Noël Thérèse", finit-elle par taper du poing sous les encouragements de ses nombreux et fidèles abonnés.

"Les réseaux, on sait que c’est ouvert, que c’est un échange, c’est du donnant-donnant. On en parlait récemment. On n’a rien contre les critiques constructives, elles, sont efficaces. Mais ici le mot "ridicule" est méchant et je comprends qu’elle se soit énervée Laurence Boccolini", conclut Sara De Paduwa dans le Zap Télé du 8/9.