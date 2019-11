Au départ, Eve ne se prédestinait pas à rejoindre le Cirque le plus connu du monde. Son parcours est assez classique pour une musicienne. Elle est allée en académie puis a suivi des études au Conservatoire à Liège et à l'IMEP, mais elle confie avoir "toujours adoré suivre des stages divers et variés". C'est finalement grâce à ses amis qu'elle a rejoint la troupe : "ils ont vu une annonce sur internet car le Cirque du Soleil a un site de castings en ligne et il pose de temps en temps des annonces spécifiques. Ils recherchaient en l’occurrence une guitariste accordéoniste et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans l'aventure".

Eve Willems est LA belge de la troupe du Cirque du Soleil. Depuis un an et demi et 450 représentations de Corteo, la Liégeoise parcourt le monde. Elle accompagne les acrobates en musique avec sa guitare et son accordéon, elle qui a toujours apprécié les musiques folkloriques et musiques du monde.

Si le thème peut paraître triste au premier abord, il ne l'est pas en réalité : "On passe par toutes les émotions. Le début c'est très solennel. Cela s'appelle Corteo, c'est donc une parade, un cortège. Tous les amis de Mauro viennent lui rendre un dernier hommage. Après, il replonge dans ses souvenirs d'enfance. On voit comment il a démarré le cirque". Elle précise :

"On ne sait pas si c'est un rêve ou la réalité mais on se rend compte qu'il y a des petites touches un peu absurdes" détaille la musicienne, sur le scénario du spectacle.

Un spectacle hors normes

Eve Willems, LA belge du nouveau "Cirque du Soleil" - © LLUIS GENE - AFP

Corteo rassemble 51 acrobates, plus de 60 techniciens et compte quinze nationalités au total.

La liégeoise se dit très fière évidemment de représenter la Belgique dans cette troupe à la renommée mondiale.

Eve Willems est encore plus heureuse de pouvoir se produire dans son pays, d'autant plus que quand elle a intégré la troupe il y a deux ans, elle ne savait pas que la tournée passerait par la Belgique. "On a commencé la tournée à la Nouvelle-Orléans, on a voyagé au canada et aux USA et donc j'étais vraiment ravie de pouvoir venir à Bruxelles" confie-t-elle.

De fait, pour Eve, Forest National, d'une capacité d'environ 8000 places, lui semblait trop petite pour accueillir l'immense scène de Corteo, après avoir joué dans des gigantesques salles aux États-Unis. Elle explique : "en fait, l'installation de la scène prend beaucoup de place donc ce n'est pas seulement au niveau des spectateurs mais cela concerne toute l'installation. Il faut savoir aussi que dans les coulisses il y a du matériel qui est installé pour que les acrobates puissent s'échauffer et s'entraîner. Il y a vraiment plein de choses que les techniciens doivent mettre en place dont on ne se rend pas forcément compte quand on voit le spectacle de l'extérieur".

L'infrastructure globale mobilisée pour un tel spectacle est tout comme le nombre de membres de la troupe, impressionnante. Corteo, c'est notamment une immense scène ronde avec une salle coupée en deux pour que le cortège puisse passer. Il y a des plateaux tournants et des chariots sous la scène pour que les acrobates puissent entrer en quelques secondes d'un côté à l'autre de la scène.