Tous les lundis dans Le 8/9, nous jetons un regard sur l’actualité sportive du week-end. Ce matin avec Eby Brouzakis notre Monsieur sport on va parler de l’Euro qui aurait dû s’ouvrir ce vendredi. Il est décalé d’un an. Les Diables Rouges auraient dû ouvrir le bal contre la Russie ce samedi.

L'avis de Eby Brouzakis Clairement les Diables Rouges avaient sur le papier le potentiel pour aller au bout annonce Eby. Gros inconvénient, l’absence de stade qui oblige les Diables Rouges à jouer contre la Russie en Russie et contre le Danemark à Copenaghe. A ce propos, des villes hôtes pourraient encore changer d’ici un an. Car elles ont prévu d’autres évènements en 2021. Départ du Tour de France pour Copenaghue, concert pour Glasgow par exemple. Réponse mercredi ou jeudi.

Revenons aux Diables Rouges. Euro 2020 : quelles auraient été les chances des Diables Rouges? - © Tous droits réservés Après la 3e place à la Coupe du Monde cet Euro 2020 disputé à sa date initiale, c’était le bon timing. Deux ans après l’élimination face aux Français, le sentiment de revanche était fort présent et l’équipe a survolé la campagne de qualification. Alors question : sera-t-on plus ou moins forts dans un an ? Eby poursuit en expliquant que ce qui est certain c'est qu'on aura toujours pas de Stade. Plus sérieusement, un an plus tard ça permet de retrouver un Eden Hazard en pleine forme.Là il a vraiment passé une mauvaise année à Madrid. 15 matches joués, un seul but et des blessures. Il a rejoué hier…..contre Eibar…. Revenu comme un avion disait Arbeola. Même s’il récupère plutôt vite, Eby a du mal à croire qu’il aurait été à 100pc pour l’Euro 2020. Il sera on l’espère au sommet de son art ds un an. La défense va vieillir, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld…auront un an de plus.

Et pour l’attaque ? Euro 2020 : quelles auraient été les chances des Diables Rouges? - © Tous droits réservés Notre journaliste sportif explique qu'il faut juste espérer que Mertens et Lukaku continueront à marquer. Mertens qui avec 122 buts est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Naples. Il est par exemple dans ce classement devant un certain Diego Maradona. 115 buts. Dans un an on aura aussi de nouveaux joueurs qui peuvent frapper aux portes des Diables Rouges. De Ketelaere, Doku…ils vont apporter d'avantage de solutions.