Étienne Schréder, co-dessinateur de Blake et Mortimer : "La technologie actuelle nous simplifie la vie"

Le dessinateur Étienne Schréder était l’invité du 8/9 pour présenter le nouvel album et 27ème tome de Blake et Mortimer : Le cri du Moloch, sorti à la mi-novembre et dont le tirage est le plus grand pour une bande dessinée en 2020.

Les deux hommes doivent également contenter les fans de la première heure de cette série créée en 1946 par Edgar P. Jacobs . "Il y a beaucoup d’éléments effectivement qui sont présents et qui risqueraient d’alourdir le travail jusqu’à en faire une charge quasiment insupportable. Heureusement […] à deux c’est plus supportable. Et puis il y a des choses auxquelles il ne faut vraiment pas penser, notamment aux 400.000 exemplaires et la figure tutélaire de Jacobs même si elle est présente constamment à l’esprit" commente Étienne Schréder .

Étienne Schréder se partage les dessins avec Christian Cailleaux de ce nouveau tome des Aventures de Blake et Mortimer scénarisé par Jean Dufaux . Les deux artistes ont collaboré avec une certaine pression sur leurs épaules. En effet, le tirage prévu de cette histoire en fait la bande dessinée la plus imprimée de 2020 avec 400.000 exemplaires.

La collaboration en elle-même sur les dessins a par contre été plus facile pour les deux dessinateurs. "Dans Blake et Mortimer, voilà déjà à peu près 25 ans que je collabore à cette série (NDLR : il a signé entre autres L’Onde Septimus, La Malédiction des Trente Deniers et Le Bâton de Plutarque) de façon parfois complètement anonyme. Dans ce cas-ci avec Christian c’était vraiment un partage constant. Nous nous connaissions avant d’entamer cela, nous nous appréciions. On a beaucoup de respect l’un vis-à-vis de l’autre. Pour moi c’est indispensable et pour lui aussi, donc on a mis au point une méthode de travail à distance parce qu’en plus lui vit à bordeaux et moi à Bruxelles" révèle le dessinateur belge.

Le confinement ne pose justement pas de problème sur le travail fourni par Étienne Schréder comme il l’atteste : "Nous sommes pratiquement tous des solitaires convaincus. La technologie actuelle nous simplifie la vie. On scanne, on s’envoie des dessins, des mises en page, on en discute par mail. Cela se passe très facilement".

Concrètement, le Bruxellois se charge des dessins des décors et des postures, et le Bordelais des personnages. Ainsi, la couverture est réalisée par les deux, contrairement à des collaborations de dessinateurs précédents de Blake et Mortimer comme les Néerlandais Peter van Dongen et Teun Berserik.