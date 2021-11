Éric-Emmanuel Schmitt poursuit sa traversée de l’Histoire avec "La Porte du ciel" : "C’est un aboutissement"

Dans ce deuxième tome de la saga La Traversée des Temps, Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod ordonne à ses esclaves de construire la plus haute tour jamais conçue. Cette Tour sera la 'porte du ciel' et permettra d’accéder au monde des Dieux.

Éric-Emmanuel Schmitt était l’invité du 8/9 pour présenter la suite de son épopée du genre humain en huit volumes, La Traversée des Temps. Le tome 2, La Porte du ciel, plonge le lecteur en Mésopotamie, foyer de culture et source des premières avancées techniques et technologiques de l’humanité.

La Traversée des Temps retrace en plusieurs milliers de pages, l’histoire romancée de l’humanité, vécue par deux personnages immortels, Noam et Noura.

Un projet aussi pharaonique a demandé beaucoup de préparation et de documentation à Éric-Emmanuel Schmitt, qui planche sur cette saga depuis des dizaines d’années. À la manière d’un ouvrage scientifique, l’œuvre est agrémentée de nombreuses notes de bas de page pour informer le lecteur sur des concepts, épisodes, techniques ou objets qui ont eu une importance dans le développement des civilisations. "C’est 30 ans de travail, et tout l’été pour vérifier (les notes de bas de page). Quatre lignes peuvent me prendre six heures de vérification. Je vérifie plus que je ne cherche" confie l’auteur franco-belge de 61 ans qui passe en moyenne plus de 10 heures par jour sur son livre.