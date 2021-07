Elia Rose, rayonnante, présente son univers décalé avec son single "Oh My!" et une reprise de Michael Jackson

Elia Rose décrit sa propre musique comme "de la pop aux sonorités années 80 parsemée de kitsch". Elle était l’invitée du 8/9 ce matin pour y présenter son nouveau single Oh My!, ainsi qu’une reprise pétillante de Michael Jackson.

Cette jeune autrice-compositrice-interprète rentre doucement dans l’arène du monde de la pop refusant catégoriquement d’être ce que l’on attend d’elle. Tantôt fragile à fleur de peau, tantôt folle à lier, Elia Rose a réussi à créer un univers très personnel, qui échappe à toutes les conventions. Elle sortait Colors en 2019 et a depuis distillé plusieurs covers et vidéos originales sur sa chaîne Youtube, et surtout plusieurs singles, dont le dernier Oh My!, qu’elle a interprété ce matin dans le 8/9 continue, accompagnée du guitariste Lorenzo Di Maio. Le titre est accompagné d’un clip avec une Barbie, dans un univers décalé qui lui est propre. Il permet également de présenter son nouvel EP de 6 titres, Love Is All I Need, qu’elle a sorti sous forme de vinyle pour rester fidèle à son image vintage.

Avant l’interprétation de son single Oh My!, Elia Rose a présenté une reprise solaire d’un des titres phares du répertoire de Michael Jackson, Black or White. Une performance qui respire la bonne humeur et qui donne la pêche de bon matin, à ne pas manquer !