Zappeur Palace vous a fait d'abord (re)découvrir Femme Like U, un tube de K. Maro dans Le 8/9 et a enchaîné sur un live acoustique de leur dernier single Le Grognement des Reines dans Le 8/9 continue.

Maxime et Pol, du groupe de pop-rock belge Zappeur Palace étaient les invités du 8/9 et du 8/9 continue en ce premier jour officiel des vacances d'été à l'occasion de la sortie de leur premier EP Session Acoustique sorti depuis le 19 juin. Ils ont interprété en live une reprise de Femme Like U et leur titre Le Grognement des Reines.

Un EP réalisé pendant le confinement

Écoutez cette reprise étonnante de "Femme Like U" par Zappeur Palace - © Tous droits réservés

Zappeur Palace enchaîne les prestations acoustiques dernièrement. Avant ce live dans Le 8/9 sur VivaCité et sur la Une, le groupe belge avait sorti un EP acoustique réalisé pendant le confinement. "Normalement on devait enregistrer l'album et comme tout a été à l'arrêt on a fait un petit EP acoustique maison que l'on a enregistré avec notre ordinateur et carte son et on a mixé cela nous-mêmes. C'était pour au moins sortir quelque chose" affirme le chanteur.

Le groupe originaire de Nivelles a malgré tout profité du confinement pour travailler sur leur futur album qui devrait sortir en 2021 : "On a composé, écrit et produit pour l'album mais on avait envie de faire cet EP et dans le contexte, on trouvait cela sympa un petit EP acoustique".

Retrouvez également la prestation de Zappeur Palace dans l'émission spéciale VivaCité fête la musique 100% belge.