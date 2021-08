Eby Brouzakis impressionne ses collègues du 8/9… en musique !

Le journaliste sportif de la RTBF, Eby Brouzakis, était l’invité du 8/9 pour… jouer deux morceaux en live : After The Gold Rush de Neil Young et une chanson extraite de son propre EP, Oh My Girl. Une prestation qui a complètement charmé ses collègues.

Eby Brouzakis a commencé la guitare à 17 ans, seul en autodidacte. Et puis il s’est mis à chanter. Avec un papa pasteur il a d’abord appris à chanter dans les églises. Et puis il a créé son propre groupe dans la région de Chimay.

Plusieurs dizaines de concert plus tard, il décide de jouer seul pour revenir à l’acoustique comme ses héros Bob Dylan, Ben Harper, Neil Young. Puis il apprend l’harmonica, la basse et le piano, toujours en autodidacte et il sort en 2011 un EP de 5 titres, The Old Good Way centré sur le blues, le folk et la country. My Mother Said chanson dédiée à sa maman, passe sur Classic 21, VivaCité et La Première et The Land Between sur ces deux dernières radios.

Depuis, son activité musicale est un peu creuse avec une vie partagée entre le boulot et les enfants. Eby n’a jamais eu la prétention de devenir un héros de la musique. Juste se poiler, sachant que son vrai job est aussi son autre passion.