Drôle et divertissant "Stage Mother" le film à aller voir en famille !

Une actualité cinéma avec des ambiances très différentes cette semaine dans le 8/9. Et Cathy nous annonce qu'il y en a pour tous les goûts : Stage Mother ( son gros coup de coeur), Un homme en colère et Promising young woman. Cathy Immelen analyse comme tous les mercredis dans le 8/9 ces trois films à l’affiche.

Stage Mother

Comédie (même si ça démarre avec un drame) inspiré d’une histoire vraie qui se déroule aux Etats-Unis, dans l’état très conservateur du Texas. Une maman puritaine et très croyante avait renié son fils homosexuel, il vivait dans le péché… Mais elle est désemparée après le décès de celui et surtout, elle hérite de son cabaret de drag-queen dans un quartier gay de San Francisco. Un monde festif, frivole et sans tabou, très loin de son univers coincé. Pour se faire pardonner de n’avoir pas compris les choix de vie de son fils, elle va prendre à cœur de rénover ce club qui était au bord de la faillite. Elle découvre le milieu de la nuit avec des personnages hauts en couleurs. C’est un film très convenu, on devine très vite comment les personnages vont évoluer aux contacts les uns des autres mais c’est bourré de tendresse, sans oublier un très beau message sur l’ouverture d’esprit. " Utilise mais déconstruis les clichés sur à la fois le milieu gay, et l’Amérique raciste et hyperreligieuse " analyse Cathy Immelen.

Un homme en colère

© Tous droits réservés Nouveau film de Guy Ritchie, l’ex mari de Madonna le réalisateur de Snatch, des Sherlock Holmes ou encore d’Arnaques, crimes et botanique. " Un réalisateur moderne qui ne fait pas dans la dentelle niveau cascades, actions et mises en scène rythmées " raconte Cathy. En tête d’affiche : le roi des films qui cognent : Jason Statham, Le transporteur ou la saga Fast and furious. Un homme en colère est un film de braquage mais aussi un film de vengeance. L’histoire démarre avec l’arrivée d’un nouvel employé dans une société de transport de fonds qui vient de subir plusieurs braquages, l’homme et mutique et mystérieux mais il est présent un jour de braquage et arrive à faire fuir les assaillants en faisant preuve d’une grande maîtrise de la force et des armes à feu… Alors quel est son vrai but en bossant dans cette boîte ?

" C’est l’adaptation d un long-métrage français sorti il y a quelques années : Le convoyeur avec Albert Dupontel et Jean Dujardin. Si vous avez vu l’original et que vous le comparez avec cette version hollywoodienne, on est clairement moins dans la finesse des personnages et ni dans le propos social initial sur le métier de convoyeur de fonds. Par contre niveau cascades, trahisons et twists surprises, vous allez être gâtés " précise Cathy. Un homme colère est un tout bon film d’action viril et explosif !

Promising young woman

Le film d’auteur de la semaine avec Carey Muligan (Drive, Gatsby le magnifique) . L’Oscar du meilleur scénario et le Bafta du meilleur film britannique. " Je me dois de vous laisser l’histoire mystérieuse mais sachez qu’il est question d’une jeune femme qui a une double vie : gentille, fraîche le jour, et beaucoup plus badasse la nuit ". C’est un film qui s’inscrit dans le mouvement metoo car il est questions de vengeance féminine… " Là où le film est très fort c’est qu’il a une mise en scène hyperpop et colorée, très fun, avec des scènes surprenaient violentes saupoudrée d’humour noir " précise notre madame cinéma. Promising young woman est un film réjouissant, divertissant et malin, avec un sous texte on ne peut plus d’actualité ! Tout ce qu’on aime !

