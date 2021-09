Donovan présente son spectacle de magie avec un tour bluffant dans Le 8/9

Donovan pour son spectacle de magie. Depuis plus d'un an, ce jeune magicien de 18 ans fascine les Belges avec ses tours complètement fous sur les réseaux sociaux et dans la rue. Après avoir envouté de nombreuses personnalités comme BigFlo et Oli, Angèle, Alice on the Roof, Michel Drucker, Romeo Elvis... Donovan a choisi la scène pour vous présenter son premier grand spectacle de magie ! Son but ? Vous surprendre ! Au programme : musique, vidéo, humour, du show et surtout... de la magie ! Donovan tentera de vous emmener là où vous ne l'attendez pas ! Et le clou du spectacle : le magicien risque bien de se mettre en danger physiquement pour pimenter votre soirée... En spectacle : - Le 1er octobre à LA LOUVIÈRE - Le Théâtre. - Le 2 octobre à ROUVROY - Le Rox. - Le 9 octobre à MALMEDY - L'fraternité. - Les 3 et 4 novembre à BRUXELLES - La Madeleine. - Le 14 novembre à MONS - Théâtre Royal.

Donovan présente son univers avec un tour de magie bluffant - Le 8/9 (184/275) - 22/09/2021 Donovan pour son spectacle de magie. Depuis plus d'un an, ce jeune magicien de 18 ans fascine les Belges avec ses tours complètement fous sur les réseaux sociaux et dans la rue. Après avoir envouté de nombreuses personnalités comme BigFlo et Oli, Angèle, Alice on the Roof, Michel Drucker, Romeo Elvis... Donovan a choisi la scène pour vous présenter son premier grand spectacle de magie ! Son but ? Vous surprendre ! Au programme : musique, vidéo, humour, du show et surtout... de la magie ! Donovan tentera de vous emmener là où vous ne l'attendez pas ! Et le clou du spectacle : le magicien risque bien de se mettre en danger physiquement pour pimenter votre soirée... En spectacle : - Le 1er octobre à LA LOUVIÈRE - Le Théâtre. - Le 2 octobre à ROUVROY - Le Rox. - Le 9 octobre à MALMEDY - L'fraternité. - Les 3 et 4 novembre à BRUXELLES - La Madeleine. - Le 14 novembre à MONS - Théâtre Royal.

Donovan est un jeune magicien qui arpente les rues et les festivals et qui fascine les Belges avec ses tours complètement fous. Très présent sur YouTube et sur les réseaux sociaux, il était l’invité du 8/9 ce matin pour présenter son univers à la cool ainsi qu’un tour de magie qui a impressionné toute l’équipe. Il sera également en spectacle un peu partout en Belgique durant les mois d’octobre et de novembre. Donovan fait partie de ces jeunes passionnés ayant trouvé sa voie très rapidement puisqu’il a commencé à faire des tours de magie très tôt, dès l’âge de 12 ans, dans une pizzeria près de chez lui, en Alsace. Très rapidement, il est passé de la pizzeria à la rue pour rencontrer et impressionner le plus de gens possible avec ses tours. Il explique que pour lui, la rue est la meilleure des écoles pour un artiste : "La rue, c’était une évidence pour moi car c’est le meilleur moyen de progresser dans plusieurs domaines, que ce soit la musique ou autre, parce que c’est cruel, c’est horrible. On se prend beaucoup de refus, et ça fait très mal, mais au-delà de son art, ça forge le caractère".

La magie "à la cool", sans costume ni artifices

Originaire d’un petit village peu peuplé en Alsace, Donovan a rapidement été obligé d’aller chercher son public et de rencontrer des gens. "En faisant de la magie dans les restaurants, au tout début, je distribuais des cartes de visite avec mon numéro et les gens me rappelaient pour les anniversaires et les mariages, c’était du bouche-à-oreille". Aujourd’hui, il a réussi à développer un univers "à la cool", proche des gens et sans prise de tête : "Je traîne avec très peu de magiciens, je suis plus avec des musiciens ou des rappeurs parce que j’ai envie de rester moi-même le plus possible. Je reste le même que je sois ici, sur scène ou dans la rue, c’est magie à la cool. Mon spectacle, c’est comme une soirée entre potes, je me prends pas la tête et je fais kiffer les gens sans être obligé d’enfiler un beau costume. Par exemple, si je vais dans la rue, que je prends la casquette d’un gars que je connais pas et que je fais sortir un lapin, c’est stylé. Si je suis sur scène avec mon chapeau à moi sur un fond noir, les gens sauront qu’il y a un truc."

Un tour de magie, ça se prépare pendant combien de temps ?

"Ça dépend vraiment des tours, il y en a qui sont très rapides à apprendre et qui sont très impressionnants. Et à l’inverse, il y a des tours que tu galères vraiment à apprendre, mais finalement personne ne les remarque, donc c’est assez aléatoire. Mais on peut dire que c’est entre une semaine et des années. Il y a un tour que je suis en train de préparer actuellement qui me prend des années à apprendre. Après, c’est un peu aux gens de juger les tours et de me dire lesquels ils préfèrent. Il y en a que j’adore faire mais qui ne plaisent pas forcément aux gens", explique le jeune magicien.

Son but ? Vous surprendre !

Après avoir envoûté de nombreuses personnalités comme BigFlo et Oli, Angèle, Alice on the Roof, Michel Drucker, Romeo Elvis… Donovan a choisi la scène pour vous présenter son premier grand spectacle de magie ! Au programme : Musique, vidéo, humour, du show et surtout… de la magie ! Donovan tentera de vous emmener là où vous ne l’attendez pas ! Et le clou du spectacle : Le magicien risque bien de se mettre en danger physiquement pour pimenter votre soirée… Retrouvez Donovan sur scène : Le 1er octobre à LA LOUVIÈRE – Le Théâtre.

Le 2 octobre à ROUVROY – Le Rox.

Le 9 octobre à MALMEDY – L’fraternité.

Les 3 et 4 novembre à BRUXELLES – La Madeleine.

Le 14 novembre à MONS – Théâtre Royal.

